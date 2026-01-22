Acasă » Știri » Câți bani au primit eliminații Mitzuu și Ariana pentru cele 3 săptămâni la Power Couple 2026 de la Antena 1

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 09:31
Mitzuu și Ariana au părăsit aseară, 21 ianuarie, Power Couple. Ei se aflau pe ultimul loc în clasament și erau deja propuși la votul de eliminare. Potrivit speculațiilor, cei doi primeau împreună 3.000 euro pentru fiecare stage. Au rezistat trei stage-uri, deci au primit 9.000 de euro.

Mitzuu și Ariana sunt de cinci ani împreună și trăiesc parcă pentru activitatea lor din online, care le aduce câștiguri substanțiale. Ei au contracte cu anumite branduri pe care le promovează și țin permanent legătura cu fanii lor virtuali. Au intrat în competiția Power Couple cu gânduri mari și au reușit să obțină aprecierea celor care i-au urmărit.

Câți bani le-a oferit Antena 1 lui Mitzuu și Arianei, pentru Power Couple?

Ariana are 24 de ani și este creatoare de conținut online, în special pe YouTube, unde postează videoclipuri din zona beauty, dar și provocările pe care le trăiește alături de iubitul ei. Ariana militează pentru un stil de viață sănătos și ține mult la imaginea personală, fiind apreciată de fanii ei virtuali pentru naturalețe.

 

Ce studii are Mitzuu

Mitzuu, pe numele său real Mihai Georgescu, are 23 de ani şi este un cunoscut creator de conținut online din România. El postează pe online vloguri, episoade cu provocări și are colaborări cu diferite branduri. A început să aibă conținut pe YouTube încă de la 15 ani, când totul părea doar o joacă pe calculator. Acum este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri. A practicat polo pe apă la nivel de performanță, pasiune moștenită și de la tatăl său, care este fost campion național și antrenor. Mitzuu s-a înscris la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, dar a renunțat pentru a se concentra pe activitatea din online.

„M-am înscris la facultate, dar nu m-am dus. Am zis că vreau să mă axez pe chestia asta, sunt încă tânăr, dacă nu mai merge cu nimic, mă bag și aia e. Îmi găsesc eu ceva de întreținut, am bani deoparte, sunt ok. Nu mor de foame, chiar dacă nu mai merge nimic, mă apuc de facultate și aia e”, spunea acesta într-un podcast.

„La Școala Națională de Studii Politice și Administrative la Facultatea de Comunicare și Relații Publice m-am înscris. Nu m-am mai dus”, a mai adăugat el.

