Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”

Mitzuu și Ariana aflați pe ultimul loc în clasament, și deja propuși la votul de eliminare, au părăsit în cele din urmă competiția Power Couple. Plecarea lor i-a nemulțumit pe mulți.

Mitzuu și Ariana sunt dintre cei mai tineri creatori de conținut din mediul online. Provocările pe care ei le filmează îi țin pe urmăritori cu sufletul la gură. Au venit la Power Couple deciși să aibă parte de o super energie, dar și să își creeze amintiri de neuitat, după cum declarau. Drumul lor în competiție s-a oprit, însă, aici.

Telespectatorii s-au declarat scandalizați de eliminarea de azi-noapte și și-au declarat nemulțumirea pe pagina de Facebook a show-ului. Comentariile au fost tăioase.

„Ce teatru ieftin la Zmarandescu!”, „Au trimis două cupluri bune acasă la prima greșeală și îl țin pe Zmarandescu că e mai slab. Huoo!”, „Acești copii erau foarte puternici și i-au eliminat pentru că le-a fost frică de ei”, „Sunteți cea mai nașpa emisiune TV cu plecarea celor doi. Pentru mine Power Couple s-a terminat”, „Zmărăndescu trebuia să plece”, „Se vede clar că totul e un aranjament, ca Zmărăndescu să rămână cât mai mult în concurs. Fețele cuplurilor spun totul!”

Fiecare provocare prin care au trecut la Power Couple a făcut-o pe Ariana să declare: „Cea mai importantă lecție pe care o învățăm unul de la celălalt este să avem încredere, comunicarea este cheia. Ne descurcăm foarte bine, facem foarte multe chestii, considerăm că suntem o echipă foarte bună când suntem împreună”.

Mitzuu și Ariana sunt de cinci ani împreună

Influencerița l-a cunoscut pe iubitul ei, Mitzuu, într-un moment important, chiar de ziua sa, pe 28 iunie. Povestea lor arată altfel în fiecare zi, cei doi fiind împreună de cinci ani.

Ariana și iubitul ei, Mitzuu, mărturiseau că nu cred în talismane norocoase și că nu și-au luat nimic în bagaj despre care să creadă că i-ar putea ajuta.

„Am eu doi Labubu, poate ei sunt norocoși”, spunea Ariana. Înaintea de plecarea în Malta, prietenii și familia le-au spus să se distreze și au sperat că vor rămâne cât mai mult în competiție.

