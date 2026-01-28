Adda, descalificată de la Power Couple, după o criză de nervi? Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața tuturor

Tensiunea atinge cote maxime la Power Couple, iar eliminarea de diseară se anunță una dintre cele mai dramatice de până acum. Adda și Cătălin Rizea sunt primul cuplu propus spre eliminare, după ce au ajuns la un singur euro în cont, în urma refuzului artistei de a participa la una dintre cele mai dificile probe ale competiției.

Însă momentul care a atras atenția publicului nu a fost doar abandonul probei, ci și criza de nervi a Addei, care l-a pus pe Cătălin într-o lumină extrem de delicată, chiar în fața tuturor.

Adda, descalificată de la Power Couple

Pentru a înțelege reacția artistei, este important de menționat că Power Couple este un format construit pe presiune, limite personale și testarea relațiilor în situații extreme.

Fiecare probă are un impact direct asupra bugetului cuplului, iar orice greșeală sau abandon poate duce la pierderi financiare majore. În cazul Addei și al lui Cătălin, tensiunile s-au acumulat încă din primele episoade, când artista a recunoscut că anumite probe îi depășesc complet limitele emoționale.

Totodată, Adda a vorbit în repetate rânduri despre frica sa de înălțime, o fobie reală care i-a creat probleme și în trecut. În cadrul competiției, această vulnerabilitate a devenit un punct sensibil, mai ales că multe dintre probe sunt concepute pentru a testa curajul și încrederea în partener.

Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața tuturor

Proba fetelor din episodul care a declanșat scandalul presupunea ca participantele să spele o mașină suspendată la 24 de metri înălțime. Adda a intrat în probă convinsă că va fi ceva legat de apă, însă când a văzut platforma ridicată la zeci de metri, a izbucnit.

Cătălin, obișnuit să o încurajeze și să o împingă să își depășească limitele, a încercat din nou să o motiveze. Însă, pentru Adda, insistențele lui au fost percepute ca presiune și lipsă de înțelegere.

Artista a simțit că este împinsă într-o situație care îi poate declanșa un atac de panică, iar reacția ei a fost una explozivă. În fața camerelor, Adda a răbufnit, iar cuvintele sale au surprins pe toată lumea:

„Nu mă pui tu, că oricum e decizia mea. Tu ai avut de sărit ieri într-o piscină (…), adică pe bune, nu e termen de comparație (…) Mulțumesc că mă susții, că ești alături de mine și că mă înțelegi. Tu ești sănătos la cap? (…) Plecăm acasă și asta este, îmi asum. Nu pot să fac. Fac atac de panică fără să fac proba (…) Ar trebui să fii alături de mine”.

Refuzul probei a costat cuplul toți banii acumulați, lăsându-i cu doar un euro și trimițându-i direct pe lista de eliminare.



CITEŞTE ŞI: Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”

Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!”