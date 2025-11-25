Acasă » Știri » Adda și Cătălin Rizea, primele declarații după ce au acceptat aventura Power Couple: ”S-ar nota cu roșu în calendar”

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 17:07
Adda și Cătălin Rizea au vorbit despre participarea în competiția „Power Couple România”. Cei doi au făcut dezvăluiri despre parcursul lor și au mărturisit cum i-a ajutat această provocare. Află tot în articol!

Competiția Power Couple va aduce în fața oamenilor unele dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Puși în ipostaze neașteptate, emoționante și tensionate, concurenții vor oferi reacții care vor face deliciul publicului.

Adda și Cătălin Rizea, primele detalii despre competiția „Power Couple”

Cuplul Adda-Cătălin a reușit să ajungă la sufletele telespectatorilor și în cadrul altor formate. Astfel, ei nu sunt străini de situații stresante sau probe dificile. Cei doi au mărturisit că și-au dorit foarte mult să participe.

„Pentru noi, participarea la Power Couple înseamnă cam tot ce ne-am dorit în ultima perioadă, de fapt de vreo 2 ani de zile. Am văzut emisiunea și am zis că e foarte mișto”, a spus Cătălin.

Cei doi au mărturisit că au avut multe de învățat după participarea în competiția cuplurilor:

„Eu am învățat de la soțul meu să am mai multă încredere în mine, să fiu mai curajoasă, uneori mă copleșesc emoțiile. Îmi dai încredere în mine și mă faci să mă simt capabilă de orice”, a spus Ada.

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la Adda este că nu trebuie să renunți, chiar dacă ai frici foarte mari, frici de anumite lucruri, trebuie să-ți învingi frica și să încerci”, a spus Cătălin.

Când a venit vorba de marii câștigători, cei doi nu au putut să dea prea multe detalii, dar au spus că dacă ar fi ei „Power Couple”, ar reprezenta o reușită extraordinară.

”Dacă am câștiga, aș face sărbătoare națională. Ar fi o premieră absolută. S-ar nota cu roșu în calendar”.

