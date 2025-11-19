Câte kilograme a slăbit Dani Oțil la filmările pentru Power Couple. Care este motivul

Prezentatorul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani s-a întors recent din Malta, acolo unde au avut loc filmările pentru sezonul cu numărul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1. Gazda emisiunii a revenit cu bine, dar și fără câteva kilograme. Care este motivul? Programul și stresul, spune chiar el în rândurile următoare!

Dani Oțil este prezentatorul emisiunii Power Couple, care a ajuns la sezonul cu numărul 3. Recent, acesta și toți concurenții rămași pe baricade s-au întors în țară, după terminarea filmărilor. Emisiunea este în prezent la montaj și se va difuza în anul următor. Producția a suferit mici schimbări, despre care a vorbit chiar gazda.

„Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil.

Câte kilograme a slăbit Dani Oțil la Power Couple 2026

Cât despre dificultățile de la filmări, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a mărturisit că iese din rutina de acasă. Mâncatul este pe fugă, stresul este la cote maxime și se pare că asta a dus la o pierdere în greutate de 4 kilograme pentru vedeta tv.

„Ne-am întors puțin obosiți, de ce să nu recunosc, și mai slab cu vreo 4 kg, cred. Explicația? Programul încărcat și mesele luate în fugă. Nu, durează foarte mult filmarea și mâncăm la caserolă ca la filmări. Nu ești la mama acasă, nu ești la soacră și mai sări unele mese. Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare (râde), nu e ca la Neatza, când mai ai un bucătar, mai ciugulești, mai fugi într-o pauză. E mai greu. La Neatza nu poate să-ți cadă cineva de la 25 de metri, fie și în coardă sau asigurat. Avem concurenți care sunt în disconfort la înălțime, sub apă, în presiune, la căldură, la frig, și eu sunt primul om care poate să ajungă la ei, chiar înainte de echipa de safety”, susține prezentatorul.

