Gabriela Oțil și-a îngrijorat fanii, după ce s-a îmbolnăvit. Ce s-a întâmplat cu soția lui Dani Oțil

Gabriela Oțil a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut din cauza unor probleme de sănătate. Soția lui Dani Oțil a fost absentă din mediul online și a avut nevoie de o pauză. Fanii s-au îngrijorat când i-au observat lipsa. Iată ce a spus!

Gabriela Oțil este una dintre cele mai prezente în mediul online vedete din showbiz. Soția prezentatorului își ține fanii la curent cu activitățile ei și cu momente importante din viața ei.

Gabriela Oțil trece prin clipe grele

Recent, blondina a făcut o postare care i-a îngrijorat pe fani. Urmăritorii de pe Instagram au observat faptul că vedeta a lipsit în ultima perioadă din mediul online, fapt neobișnuit pentru ea, după cum v-am spus. Gabriela Oțil a abordat acest subiect într-o postare recentă și a mărturisit adevărul din spatele lipsei ei.

Vedeta își petrece foarte mult timp în mediul online, o mare parte din munca ei desfășurându-se acolo. Gabriela Oțil nu a mai putut face acest lucru pentru o perioadă din cauza sănătății.

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că totul a plecat de la o criză de fiere pe care a făcut-o sau o gastrită, astfel că nu este sigură încă de motiv. Cu toate că spune că s-a vindecat, în continuare Gabriela Oțil este lipsită de energie și nu s-a recuperat total. Blondina va face niște investigații

”Update din viața reală. Nu am prea fost prezentă pe aici, pentru că încă nu mi-am revenit după criza de fiere – care, de fapt, s-ar putea să fi fost o gastrită. Trebuie să îmi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a spus Gabriela Oțil pe rețelele de socializare.

