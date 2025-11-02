Ce a descoperit Adda despre soțul ei, Cătălin Rizea, la filmările Power Couple? „Emisiunea a subliniat pentru mine acest lucru”

Filmările pentru sezonul trei Power Couple s-au încheiat, iar cuplurile s-au întors acasă. Printre cei care și-au supus relația acestui test s-au numărat Adda și Cătălin Rizea. Cei doi au acceptat provocarea și se pare că show-ul i-a făcut să înțeleagă multe despre cuplul lor. Cântăreața a vorbit despre întreaga experiență și a dat mai multe detalii din casă. Ce a înțeles despre Cătălin Rizea la Power Couple?

Adda și Cătălin Rizea formează un cuplu de mai bine de opt ani, iar acum au decis să accepte provocarea Power Couple. Cei doi s-au numărat printre echipele de curajoși și se pare că emisiunea a fost una revelatoare pentru ei, în special pentru artistă.

Ce a descoperit Adda despre soțul ei, la Power Couple

Proaspăt întoarsă de la filmări, Adda a dat mai multe din casă. Aceasta spune că show-ul de la Antena 1 a făcut-o să realizeze că soțul ei este într-adevăr sufletul ei pereche. Se pare că artista și-a dat seama cât înseamnă Cătălin pentru ea și spune că acum s-a reîndrăgostit de el.

„S-au terminat filmările de la Power Couple. Până începe difuzarea și o să vă spun mai multe, las aici niște concluzii: Cătălin e sufletul meu pereche. Știam asta deja, dar emisiunea a subliniat pentru mine acest lucru. Nu ne lipsește nimic. Suntem foarte bine ca și cuplu. Cu bune, cu rele. M-am reîndrăgostit de Cătălin. Nu că înainte nu-l iubeam cel mai mult. Dar s-a reaprins flacăra mai tare ca niciodată. Mi-am dat seama, încă o dată, că gândim la fel, simțim la fel, suntem la fel, cu mici diferențe gestionabile”, a declarat Adda, în mediul online.

Reușită majoră pentru Adda la Asia Express

De asemenea, Adda a mărturisit că experiența de la Power Couple a fost una care a îmbogățit-o și la nivel personal. A fost pentru prima data când artista nu s-a mai comparat cu nimeni și a reușit să se bucure din plin de tot ceea ce se întâmplă.

Mai mult, Adda spune că a descoperit la filmări numeroși oameni buni și frumoși, iar asta a impresionat-o și a făcut întreaga experiență cu mult mai frumoasă.

„Am încercat să mă distrez cât mai mult, cât s-a putut! Pentru prima dată nu m-am comparat cu absolut nimeni și m-am bucurat de ceea ce am devenit, după mulți ani de muncă cu mine. Încă există oameni buni pe care i-am descoperit acolo și mă bucur că am trăit experiența împreună”, a mai spus Adda.

Foto: Instagram