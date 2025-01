Ce obsesie are Adda. Cântăreața a recunoscut ce face în casă: „Am dat 3000 de euro”

Adda, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din țara noastră a mărturisit ce obsesie are. Vedeta oferă foarte multă atenție acestui aspect, poate chiar mai mult decât ar trebui și recunoaște că a investit mult. Iată despre ce este vorba!

Deși pentru Adda este o normalitate, această ”obsesie” pe care artista a decis să o împărtășească cu publicul, a stârnit un val de reacții și i-a adus critici. Bineînțeles că și răspunsul artistei a urmat.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Rizea, schimbare radicală de look. Adda a râs în hohote când l-a văzut fără barbă

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Adda a dezvăluit detalii neștiute de public despre viața ei. Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem care este ”obsesia” vedetei. Artista oferă foarte multă atenție curățeniei și recunoaște că exagerează, dar nu regretă acest lucru. Achiziționarea unui aspirator de 3000 de euro, sortarea tuturor hainelor pe culori sau asortarea cârligelor de rufe sunt doar unele dintre obiceiurile acesteia.

„Eu nu-s sănătoasă la cap. Am 6 aspiratoare în casă. Ieri m-am dus și am mai cumpărat un mop special pentru mansardă. Și tot nu mi se pare curat în casă. Am o doamnă care să se ocupe, dar sunt câinele, copilul… Pe unul dintre aspiratoare am dat 3000 de euro. E foarte bun. Ce trage, nici nu credeam că e așa ceva acolo în casă. Eu și când îmi usuc rufele, cârligele sunt diferite nuanțe. Am gri, albastre, verzi și așa mai departe. Eu dacă pun o bluză la uscat, nu pun un cârlig verde și unu albastru. Nu, la mine trebuie să fie albastru cu albastru. Albastru cu albastru, albastru cu albastru, albastru cu albastru. După aia, gri cu gri, verde cu verde. Nu se vede frumos. Trebuie să fie frumos. Nu pot să intru în uscătorie și să văd acolo verde cu gri. E urât. Și hainele sunt pe culori. Are copilul meu în dulap că zici că e la magazin, degrade totul. Începe de la alb, crem, totul frumos, până la negru.

Umerașele la fel, puse frumos. La mine, eu am dulapul de albe, dulapul de negre, dulapul de colorate, dulapul de dungi, de glitter. La Cătă la fel, totul este pus țiplă. Când merge la emisiune sau undeva, știe să își facă ținuta, pentru că e totul pus: blugii care se asortează cu tricoul ăla. Șosete negru la negru, lenjerie intimă, negru la negru, alb la alb, colorat la colorat. În momentul în care ieși din duș, tu deja ți-ai făcut ținuta”, a spus Adda, în podcastul realizat de teo Trandafir.