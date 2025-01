Cât curaj! Adda a renunțat aproape la tot: adio, femeie modernă!

Noul an a venit cu schimbări majore pentru Adda, una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din țara noastră. Artista a mărturisit că a renunțat la aproape tot și a împărtășit acest moment cu fanii ei. Mai mult, ea a avut un mesaj important pentru aceștia. Nu multe femei au curajul să facă asta! Iată despre ce este vorba!

Într-o lume a vedetelor, în care genele și unghiile false sunt aproape nelipsite, Adda și-a făcut curaj și a renunțat la aproape tot. Artista a decis să se iubească așa cum e și a făcut un pas mare spre naturalețe.

Adda are o comunitate mare de fani cărora le împărtășește mereu activitățile ei de zi cu zi. Recent, artista a împărtășit schimbarea radicală pe care a ales să o facă: a renunțat să își mai vopsească părul, și-a aruncat aproape toate produsele de make-up și a renunțat la unghiile cu gel. Vedeta vrea să intre în „era naturală” și lasă în spate tot. De asemenea, Adda își încurajează fanele să se iubească așa cum sunt și să aibă încredere în ele.

„Sunt în era mea naturală, am revenit la culoarea naturală la păr, mi-am aruncat aproape toate produsele de make-up, am făcut o selecție la sânge, inclusiv produse cosmetice, nu doar de make-up, pentru că sunt prea multe chimicale, foarte multe chimicale. Și astăzi mi-am dat jos și unghiile, după foarte mulți ani de construcție cu gel, pentru că am fost mereu complexată de mâinile mele și mi se pare acum că am mâini de copil și nu mai pot scrie un mesaj. Însă, aveam chestia asta în minte de foarte mult timp și am amânat din cauza faptului că nu eram sigură pe mine și nu aveam încredere în mine. Dar, am făcut pasul ăsta și mă simt foarte bine. Sunt eu. Eu, așa cum m-a lăsat Dumnezeu. Și mă reconectez cu mine și mă accept și e un sentiment tare fain și îl recomand. Iubiți-vă și acceptați-vă!”, este mesajul transmis de Adda pentru fanii ei.