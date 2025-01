Adda a alungat spiritele rele în noaptea de Revelion într-un mod inedit: ”Am stat toată noaptea cu usturoiul în sutien!”

Cum era vorba aceea, „câte bordeie, atâtea obiceie”. Cam așa este și situația în cazul Addei, care a petrecut Revelionul cu…usturoi în sutien. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a povestit cum i-a făcut o glumă de Anul Nou soțului ei, Cătălin Rizea. Poate pentru unii pare ciudat, de altfel, la fel de surprinsă a fost și artista atunci când soțul i-a spus că trebuie să aibă neapărat usturoi la ea în noaptea dintre ani. Care este motivul din spatele acestei superstiții, nu se știe cu exactitate, cert este că vedeta s-a conformat. Bine, locul unde a ales să pună usturoiul nu este tocmai cel mai inspirat, mai ales dacă vorbim de o noapte romantică. Însă cântăreței i s-a părut extrem de amuzantă întreaga situație.

Adda a alungat spiritele rele în noaptea de Revelion într-un mod inedit. Artista a povestit cum într-un an a avut usturoi la ea, la îndemnul soțului ei. Doar că vedeta a ales să-și pună usturoiul în sutien, spre amuzamentul partenerului ei de viață, Cătălin Rizea. Superstițiile de Revelion sunt nenumărate, ce-i drept, ba lenjerie roșie, cele 12 boabe de struguri mâncate sub masă, bani în buzunar.

CITEȘTE ȘI: Adda e disperată: soțul o terorizează! Artista nu a mai rezistat și a dat din casă: tună și fulgeră

Marea majoritate a românilor păstrează cu sfințenie toate aceste superstiții, în speranța că vor avea un nou an plin de noroc și bogăție. Adda însă a făcut o glumă neașteptată, atunci când a decis să plaseze usturoiul într-un loc neașteptat. Cât despre anul care tocmai a sosit, miezul nopții a surprins-o pe cântăreață pe scenă, la eveniment.

Adda și usturoiul fermecat, plasat la sutien

În trecut, vedeta nu ținea cont de anumite superstiții, însă de când s-a mutat la București, cel care a influențat-o a fost chiar soțul ei. Doar că într-un an a decis să facă o glumă de Revelion, iar întreaga întâmplare ne-o povestește artista pe îndelete.

„Eu când m-am mutat în București, m-am trezit de la Cătă ba cu usturoi în buzunar, ba cu bani, ba cu ață, eu nu țineam cont de aceste lucruri. Într-un an, am făcut o caterincă, mi le-am pus în sutien, pentru că nu aveam buzunare. Cătă mi-a spus că trebuie neapărat să am, așa că am stat toată noaptea cu usturoiul în sutien.

NU RATA: Momentele dureroase prin care a trecut cunoscuta cântăreață: ce a putut să facă pentru bani, deși era însărcinată: ”Nu a fost deloc plăcut…”

L-am întrebat de ce trebuie să avem usturoi la noi în noaptea de Revelion, dar nu a știut să-mi dea o explicație în acest sens. Am făcut atunci o caterincă, chiar ziceam că dacă întâlnești o fată pentru prima oară, într-un cadru romantic și te trezești cu usturoiul în sutienul ei”, a declarat Adda pentru CANCAN.RO.

Artista a intrat în 2025 pe scenă, dar cu gândul la plajă

Adda recunoaște că și-ar fi dorit ca noul an să o prindă la căldură, pe o plajă exotică. Însă a fost nevoită să cânte, așa cum se întâmplă cu majoritatea artiștilor. În orice caz, vedeta speră ca în viitor să se poată bucura împreună cu familia de un Revelion în țările calde.

„Dacă aș putea să aleg, aș opta oricând pentru un Revelion într-o țară exotică, la plajă, la soare, să beau dintr-o nucă de cocos. Să știu că acasă e frig și zăpadă, iar eu stau în costum de baie. Doar că de cele mai multe ori sunt evenimente, cânt și nu putem pleca. Deocamdată nu se poate așa ceva, dar pot spera, pe viitor. În orice caz, pentru noi nu există sărbători, Revelion, nimic, doar în doi, romantic, întotdeauna suntem în trei, fără copil nu mergem nicăieri. Anul acesta am cântat de Revelion, dar poate pe viitor mă voi putea relaxa mai mult”, a mai spus artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.