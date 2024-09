Adda e disperată: soțul o terorizează! Artista nu a mai rezistat și a dat din casă: tună și fulgeră

Unde pune Adda mâna, pune și soțul ei…haosul. Spunem asta deoarece artista a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO care sunt lucrurile care o scot din minți în legătură cu soțul ei. Știm deja faptul că vedeta are o slăbiciune pentru ordine și nu suportă de nicio culoare să fie dezastru în căminul său. Apropo de culori, totul este așezat la dungă, pe nuanțe, în degrade-uri. Da, ați citit bine! Dar ghiciți cine strică cromatica în toată această ecuație și în mod egal, zen-ul Addei? Chiar soțul acesteia, Cătălin Rizea. Care face ce face și dă cu ordinea de gard! Spre disperarea soției, care tună și fulgeră de fiecare dată când observă că lucrurile nu sunt puse în ordine.

„Îți arăt că pot”, cam așa îi spune vedeta soțului său atunci când vine vorba despre organizare și curățenie. Ea poate, dar el ba! De ce spunem asta? Pentru că ea face totul lună, iar Cătălin Rizea trece ca taifunul! În zadar a trecut Adda prin furcile caudine ale curățeniei și ordinii, în încercarea de a păstra totul impecabil. Cel care îi pune bețe în roate este nimeni altul decât soțul ei, care nu vrea să înțeleagă că hainele trebuiesc neapărat așezate pe nuanțe, într-o ordine absolută.

CITEȘTE ȘI: Adda, ”condamnată” pe viață, după ce a făcut ultimul test! ”Mi-a ieșit pozitiv!”

Unde mai pui că matinalul de la Neatza o terorizează pe artistă și cu alte probleme legate de fashion. Până nu-și dă cântăreața acceptul, soțul nu iese din casă, așa, oricum. În schimb, reversul medaliei nu se aplică la Adda, deoarece ea nu îi cere părerea soțului niciodată legat de outfit-uri sau de makeup.

Adda, „terorizată” de soțul ei, Cătălin Rizea

Celebra interpretă a dat totul din casă! Atunci când vorbim de organizare, Adda este fruntașă! Așadar, pretențiile sale sunt absolut firești atunci când spune că își dorește ca și ceilalți membri ai familiei să păstreze ordinea și disciplina. Problema este că se cam luptă cu morile de vânt. Mora principală fiind chiar soțul ei, care atunci când vede haine frumos așezate, tulbură liniștea dressing-ului. Iar Adda, ca „răzbunare”, a mai cumpărat un aspirator, care s-a adăugat la colecția de cele 6 deja existente. I-a pus și nume – „Curățel”!

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de makeup. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri. Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident.

NU RATA: Adda a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu fiul cântăreței: „Ne-am speriat tare…”

Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia. Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.