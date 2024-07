Cum a sabotat-o CRBL pe Adda. Artista a spus tot adevărul acum: „Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu”

Adda este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală de la noi din țară, fiind foarte cunoscută pentru hit-urile ei lansate de-a lungul timpului. Începutul în muzică a fost greu pentru cântăreață, căci a trecut peste multe obstacolele să ajungă la nivelul la care este astăzi. A întâlnit alți artiști mari, care au dezamăgit-o în unele momente. De curând, aceasta și-a adus aminte de o ceartă pe care a avut-o cu CRBL, peste care a trecut cu timpul. Doar că, n-o va uita niciodată!

Adda și CRBL au lansat împreună câteva piese de-a lungul timpului, însă de succes a fost „Petre”. Artista a avut parte de multe clipe grele la începutul carierei ei, când alți artiști au sabotat-o. Unul dintre episoadele neplăcute din cariera ei a fost chiar cu CRBL protagonist. De curând, vedeta muzicii de la noi și-a adus aminte când artistul ar fi dat-o afară de la Forza Zu, doar pentru că ea ar fi lipsit de la niște repetiții. Adda crede că a vrut să-i dea peste nas, lăsând-o lângă scenă să privească tot momentul. Deși a încercat să uite acea clipă, n-a putut.

CITEȘTE ȘI: CRBL, DECLARAȚII DESPRE DIVORȚUL DE ELENA: ”ESTE EVIDENT CĂ UNDEVA ACOLO MAI ARE DE TRECUT, DAR…”+ DE CE ARE DISPUTE CU FIICA ADOLESCENTĂ

„Eram tineri. El era mai tânăr, mai zbuciumat. Își dorea să reușească. Au fost mici răutăți din partea lui. M-a sunat și m-a întrebat ce am scris în carte. I-am spus că i-o dau să o vadă. A văzut, a citit și a zis că e adevărul. Acum sunt ok. Am fost și am filmat împreună, a venit la ziua mea. A avut el niște chestii atunci. M-a scos de la Forza Zu, că nu m-am dus eu la nu știu câte repetiții.

Cu timpul, lucrurile s-au mai îmbunătățit între ei doi. Au încercat să dea totul uitării, însă cert este că amintirea neplăcută a rămas întipărită în memoria Addei. CRBL și-a cerut scuze în fața ei, după ce a auzit o piesă lansată de acum ceva timp, în care vorbea și despre conflictul neștiut cu el. Artistei i-a fost greu la început, însă oamenii i-au îndrăgit piesele și au adus-o în centrul atenției datorită muzicii ei.

„A fost o chestie, a vrut să îmi dea el mie peste nas atunci. Am suferit tare, pentru că eram la început, plus că și eu am compus la piesele respective și te doare, ca artist la început de drum, care ai nevoie de expunere. Să fii dat așa la o parte… M-a durut foarte tare, am suferit foarte mult, dar acum am trecut peste, am dat mâna.

Și-a cerut scuze, dar nu după ce am scos cartea, ci prin 2016. Am lansat eu o piesă care se numea ‘Șampania mea’, care nu a prins. Nu știe multă lume de ea, doar fanii adevărați. Am spus niște lucruri și probabil că s-a regăsit și mi-a dat un mesaj în care și-a cerut iertare și a spus că mă respectă. Am apreciat foarte mult. Ne-am împăcat”, a mai spus artista.