Când a încetat CRBL să își iubească soția, de fapt. Artistul a răbufnit după ce fanii speculează că emisiunea Power Couple e de vină

CRBL și Elena au anunțat că divorțează după 16 ani de mariaj, la scurt timp după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1, acolo unde păreau o familie fericită. La acea vreme, gurile rele au susținut că ceva s-a întâmplat în timpul filmărilor, acela fiind, de fapt, motivul care i-a determinat să divorțeze. Cei doi nu au lăsat niciodată impresia că ar avea probleme în căsnicie. Acum, după ce apele s-au mai liniștit, artistul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a ajuns la divorț.

În aprilie, CRBL și-a luat prin surprindere fanii cu anunțul că el și Elena Viscu divorțează după 16 ani de căsnicie. Decizia a șocat pe toată lumea, mai ales că cei doi participaseră recent la emisiunea „Power Couple” și au împreună o fiică.

Când a încetat CRBL să își iubească soția, de fapt

Elena și CRBL nu au dezvăluit un motiv clar pentru care s-a ajuns la divorț, mai ales că în cei 16 ani de mariaj nu au lăsat să se înțeleagă că ar avea probleme. Vestea despărțirii lor a fost surprinzătoare doar pentru cei din afară, spune artistul, adăugând că pentru el și Elena nu a fost un șoc.

„Nu a trebuit să trec peste niciun fel de hop, pentru că voi, toți oamenii, nu înțelegeți. Voi credeți că din momentul în care noi am anunțat, voi credeți că atunci s-a rupt totul și atunci s-a întâmplat un șoc. A fost șoc pentru voi, nu a fost un șoc pentru noi!

S-a stins flacăra așa ușor, ușor și atunci pentru noi a fost cumva un pas normal să mergem în direcția asta.

Nu are nicio legătură Power Couple. Oamenii percep treaba asta, pentru că s-a întâmplat ca și cadență una după alta, dar nu are niciun fel de legătură. Power Couple a fost o emisiune la care am fost, la care ne-am distrat, am încercat să ne jucăm, nu am putut să ne jucăm foarte mult, dar, evident, nu de acolo a fost declicul. Problemele noastre ca și cuplu, ca și familie sunt a la longue și am decis ca doi maturi să facem pasul ăsta”, a mărturisit CRBL pentru ciao.ro.

Cum se înțeleg Elena și CRBL, la trei luni de la divorț

Artistul a mai dezvăluit că relația dintre el și fosta sa soție nu trebuie să fie menținută „de dragul copilului,” deoarece nu doresc să trăiască în falsitate. Ei vor petrece timp separat cu fiica lor și nu intenționează să pretindă ceva ce nu sunt.

„Nu cred că putem să facem ceva de dragul fetiței. Tocmai de asta am și decis amândoi să facem acest pas, pentru că vrem să trăim într-un adevăr nu într-o minciună. Și atunci nu cred că o vacanță ar ajuta la ceva, ar fi iar o altă formă de minciună, ceea ce nu e pentru noi”, a mărturisit cântărețul atunci când a fost întrebat dacă el și Elena vor pleca într-o vacanță comună alături de fiica lor.