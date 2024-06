CRBL și fosta soție, decizie importantă luată în cuplu! Ce au hotărât imediat după divorț: „Indiferent ce crede lumea”

CRBL și Elena au decis să meargă pe drumuri separate, după 16 ani de relație. La începutul lunii aprilie, artistul și fosta sa parteneră anunțau public faptul că mariajul lor a ajuns la final. Au mers să semneze actele de divorț, fără să mai lase o „portiță” deschisă către împăcare. Chiar dacă s-au separat, cei doi au luat o decizie vitală pentru fiica lor, Alessia. Au hotărât imediat după divorț. Iată detaliile mai jos, în articol.

CRBL și Elena Viscu au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Fiorii iubirii și-au făcut loc în perioada când se aflau pe platourile de filmare de la „Dansez pentru Tine”. În anul 2008, cei doi s-au căsătorit. Acum, la 16 ani distanță, artistul și femeia alături de care și-a construit o familie au ales să meargă pe drumuri separate. În aprilie 2024, cântărețul și fosta sa parteneră de viață anunțau public faptul că mariajul lor a ajuns la final.

Chiar dacă s-au separat, cei doi au luat o decizie vitală pentru relația cu fiica lor, Alessia. Legătura dintre părinte și copil este extrem de importantă, iar artistul și fosta sa soție au decisă să rămână în relații bune, de dragul fetiței lor. Pentru Antena Stars, artistul a susținut că el și Elena au rămas într-o „relație de comunicare”, caracterizând-o drept „echilibrată”. De altfel, a susținut că se află printre puținele cupluri care iau o asemenea decizie matură. Micuța lor a rămas în grija mamei. De altfel, cântărețul preciza faptul că are o legătură specială cu fiica lui, Alessia. În plus, au și un numitor comun, și anume dansul și muzica.

„O relație de comunicare pentru Alessia. Bine, echilibrată, povestim. Indiferent ce crede lumea, noi am luat o decizie împreună. Noi se pare că suntem printre puținele cupluri care sunt mature în a lua astfel de decizii. Cred că asta a fost în toată povestea aceasta. Mie îmi place să trăiesc azi ca și cum e mâine, îmi place să merg înainte, optimist, mă las condus de ziua de mâine”, a declarat CRBL, la Antena Stars.

CRBL și Elena au ales să meargă pe căi separate, după un mariaj care a ținut 16 ani. Au anunțat pe rețelele de socializare separarea. Iată mesajul:

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, au transmis cei doi într-un mesaj comun postat pe Instagram.