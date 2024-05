Adda a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu fiul cântăreței: „Ne-am speriat tare...”

De-a lungul timpului, Adda a fost deschisă cu fanii săi, împărtășind atât momentele pline de bucurie din viața sa, cât și pe cele mai puțin fericite. Din păcate, recent, nu a făcut excepție și a dezvăluit că familia sa se confruntă cu greutăți.

Fiul său se confruntă cu probleme de sănătate și are mici complicații, ceea ce a determinat o vizită de urgență la spital. Acolo, au rămas internați timp de trei zile. Adda a mărturisit că a avut un somn agitat, fiind preocupată de gânduri și stări, văzându-l pe Alexandru suferind.

„Suntem de 3 zile internați. Acum e bine. O contractură musculara cu mici complicații, cel mai probabil de cauza virală. Dar ne-am speriat tare. Mai ales când ne-au spus că trebuie să rămânem. Tratamente, branulă și tot tacâmul. Explicații și încurajări să fie tare și curajos. Am dormit câteva ore pe noapte. Îl verific dacă respiră bine, dacă e transpirat. Dacă e ok branula. Dacă are reacții adverse. Am verificat cu ochii și perfuzia și toate injecțiile, de bule de aer, de mama lu’ Stefan Cel Mare.

Rugându-le pe asistente să nu se supere pe mine, dar având și eu mamă asistentă, știu câteva chestii. Și uneori, cu cât știi mai multe, cu atât e mai rău. Pentru că-ți faci filme.”, a transmis Adda pe contul ei de Instagram.