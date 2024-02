Adda, noi probleme de sănătate! Lucrul la care artista trebuie să renunțe imediat: „E greu, jur, dar sper să pot”

Pentru o lungă perioadă, Adda s-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de grave. Artista a luptat cu boala Lyme, iar în ultima perioadă a făcut progrese considerabile. Însă, acum cântăreața pare că se confruntă cu noi probleme. Ultimele investigații medicale pe care le-a făcut nu au arătat prea bine, așa că artista este nevoită se renunțe la sigurul său viciu. Vestea a fost una grea pentru Adda, care nu știe dacă o să iasă învingătoarea din lupta cu dependența pe care o are.

Ultima perioadă din viața Addei nu a fost una prea roz. Artista a fost măcinată de boala Lyme, iar tratamentul pe care l-a urmat a fost unul extrem de dur și a fost nevoită să țină și o dietă strictă. Acum, după ani de chin, cântăreața a reușit aproape să scape de afecțiunea care i-a schimbat viața, însă s-a ales cu noi probleme de sănătate, ce o determină să facă o alată schimbare majoră în viața sa. Despre ce este vorba?

Puțin sunt cei care știu că Adda are un singur viciu și anume tutunul. Vedeta fumează de ani de zile, iar acest lucru a împins-o să facă unele analize în acest sens. Ei bine, rezultatul acestora nu a fost prea strălucit, mai ales pentru o cântăreață, așa că artista este pusă acum în fața unei noi provocări.

Mai exact, vedeta trebuie să renunțe la fumat, lucru care i se pare destul de greu. Aceasta deja a început să mai rărească țigările, însă mărturisește că nu are o misiune prea ușoară și nu știe dacă o poate duce la capăt. Dar fiind ambițioasă din fire și o luptătoare, mai ales atunci când este vorba de sănătatea ei, cântăreața nu se lasă pradă deznădejdii și speră că în curând nu o să mai pună mâna pe nicio țigară.

„Am renunțat relativ ușor la gluten, lactate și zahăr. Zahăr mai ciupesc de câteva luni. Dar o să-l opresc iar. Am renunțat la multe deodată și m-am agățat de singurul lucru «interzis» care mi-a rămas: fumatul. De câteva luni mă tot gândesc să mă las. Tot încerc, de câteva zile efectiv mă chinui să renunț. Așa că, am cerut ajutor. Mi-am făcut analize. Am fost la cardiolog și pneumolog. Azi am făcut teste de spirometrie și CT pulmonar.

Pentru că m-am panicat. Fumez de ceva ani… CT-ul e perfect, însă spirometria a ieșit nasolică. Doar 93% capacitate pulmonară. În condițiile în care sunt cântăreața și am plămânii «mari» și țeava bună. Gen, îmi țin respirația un minut și ceva fără probleme. Și totuși… Mda! O să am o perioadă grea, dar sper să reușesc. Pfa, bă, e greu, jur, dar sper să îți arăt că pot! Și ca să vă răspund la marea întrebare: nu iau pastile care să mă ajute cu renunțatul la fumat. Nu! Nu! Nu! Toate pastilele umblă la receptorii de nicotină din creier, iar eu având inflamația cerebrală de la Lyme, nu am voie. Deci, e un doamne ajută și atât!”, le-a mărturisit Adda fanilor săi din mediul online.