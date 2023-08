Adda, măcinată de boala cu care se confruntă de ani de zile! Artista a ajuns la capătul puterilor: „Simt că nu mai pot. Sper să nu treacă nimeni prin iadul ăsta”

În anul 2022, după mai bine de un an și jumătate de tratamente greșite, Adda a aflat că suferă de borelioză. Boala este una grea, iar artista cu greu îi mai face față. După luni de zile de tratament, după injecții dureroase și 30 de pastile pe zi, cântăreața mai are un drum lung de parcurs până la vindecare. Deși, uneori, simte că nu mai poate, Adda nu se lasă și îndură în continuare.

După ce a aflat despre Lyme și toate complicațiile pe care le aduce această afecțiune, Adda a vorbit deschis despre toate problemele cu care se confruntă. Artista a pornit cu stângul în această „călătorie” și asta pentru că de mai bine de un an jumătate a fost diagnosticată și tratată greșit. Tocmai de aceea și-a dorit să împărtășească experiența sa cu toată lumea, ca oamenii care trec prin același suferințe să știe că există speranță și tratament, chiar dacă sistemul medical din România nu este pregătit pentru asta.

Adda: „Simt că nu mai pot”

De când a aflat de boala de care suferă, Adda a început tratamentul corect, însă drumul spre vindecare este unul greu și anevoios. Artista a trebuit să ia peste 30 de pastile pe zi și să facă o serie de injecții extrem de dureroase, care uneori o aduc în punctul de a ceda. Dar Adda nu se lasă ușor și se repune mereu pe picioare, mergând înainte.

Chiar dacă are o călătorie grea de făcut, vedeta a înțeles că singura șansă este aceea de a rămâne puternică și de a duce bătălia până la capăt. Deși uneori abia se poate mișca din cauza durerilor, Adda are încredere și speră că în cele din urmă boala nu va lăsa semne prea mari asupra ei.

„Ai zile, luni bune, ani buni și apoi poate reveni oricând. Tot timpul stai pe nisipuri mișcătoare și trebuie să înveți să trăiești fără frică. (…) Să te bucuri de viață, în timp ce știi că există probabilitatea să pici oricând. Sunt cazuri de oameni care stăteau liniștiți la masă și brusc au paralizat de la gât în jos.

Eu am luat cinci luni peste 30 de pastile pe zi. (…) Am 59 de injecții făcute, mai am 21. Uneori simt că nu mai pot pentru că sunt foarte dureroase, dar merg înainte sperând că omoară toate spirochetele de Borrelia.

Am 31 de ani și am artrită Lyme. Uneori, abia mă pot mișca din cauza durererilor. Mi se blochează mușchii. Uneori am 0 rezistență la efort, dar merg înainte pentru că mă simt mult mai bine și sper, dacă e să rămân cu sechele, să fie cât mai puține”, le-a mărturisit Adda fanilor din mediul online.

„Să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta”

În ciuda tuturor greutăților pe care le-a întâmpinat de când a aflat diagnosticul corect, Adda sper că, în curând, calvarul se va termine. Anul viitor, artista se va testa din nou și spre ca atunci veștile să fie unele pozitive.

De asemenea, Adda a mai tras un semnal de alarmă către medicii din România. Vedeta spune că pentru această boală nu există testări și protocoale de tratament, lucru care ar trebui rezolvat cât mai curând.

„Sper în martie 2024, când mă voi testa din nou, să primesc cea mai bună veste și sper ca în octombrie 2024, când mă voi testa iar, să fie veștile tot bune. Fără simptome sau măcar simptome cât mai puține, să pot trăi cu mai puțină frică. Poate chiar să alerg și să fac sport.

Și mai sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta. Să deschidă medicii ochii, să existe testări și protocoale de tratament. Sper multe pentru mine, dar și pentru cei ca mine. Cu Dumnezeu înainte”, a mai spus Adda.