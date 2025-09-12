Acasă » Exclusiv » Lupta Addei cu boala Lyme nu s-a încheiat: durerile cumplite nu-i dau pace nici acum: “Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse”

Lupta Addei cu boala Lyme nu s-a încheiat: durerile cumplite nu-i dau pace nici acum: “Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse”

De: Ana Maria Pasat 12/09/2025 | 16:15
La aproape doi ani de când a terminat tratamentul pentru boala Lyme, Adda trage și acum din cauza diagnosticului pus târziu. Artista s-a obișnuit deja cu ideea că va rămâne pozitivă toată viața, dar și cu durerile foarte mari de oase pe care le are și acum. Cu toate acestea, Adda este cât se poate de activă și se pregătește deja pentru un nou proiect TV. După ce a bifat cam toate show-urile-concurs, artista nu ne-a ascuns care a fost emisiunea sa preferată. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

Adda a descoperit că are boala Lyme după luni interminabile de chinuri. Fiecare medic îi punea un alt diagnostic, timp în care starea sa de sănătate se agrava. Artista pur și simplu nu mai putea sta mult în picioare, întrucât obosea foarte repede, pe lângă faptul că avea dureri cumplite de oase. A urmat apoi un tratament ce s-a întins pe o perioadă de aproximativ un an și jumătate. În primele cinci luni lua nu mai puțin de 31 de pastile pe zi, pe lângă injecțiile dureroase pe care era nevoită să le facă.

Adda trage și acum din cauza unui diagnstic pus târziu

Adda: „Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse”

În prezent, artista trage și acum ponoasele unui diagnostic pus târziu. Și-a făcut analize, în urmă cu două luni, și la un laborator cunoscut din America și știe că va fi pozitivă toată viața. Și s-a obișnuit deja cu durerile mari de oase pe care le are și acum.

„Sunt bine, țin boala sub control. Tratamente o să fac toată viața, dar mai iau la nevoie doar, o plantă, niște vitamine. În funcție de simptome. O să fiu pozitivă toată viața. Nu prea se negativează cazurile cronice. Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse. Dar mi le-au luat domnii doctori din România.

Am comparat analizele de la laboratorul din România cu cele făcute recent în America și sunt identice. Ceea ce mă bucură. Înseamnă că laboratorul nostru e bun.

Există mulți oameni care au boala Lyme. Se nasc și mor cu ea și nu știu că au avut-o. Contează mult sistemul imunitar, dar și ce a cules de pe drum. După Covid sau după vaccin, au bubuit cazurile de Lyme”, a mărturisit Adda în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Fac vânătăi foarte ușor”

Artista a completat că are tot timpul senzația de febră musculară și că vânătăile pe care le face foarte ușor, îi trec mult mai greu:

„Mai am amorțeli în picioare. Și dureri foarte mari de oase. Dar mă bucur că nu sunt dependentă momentan de pastile. Pot să gestionez durerile. Fac mișcare. Învăț să înot la 33 de ani. Corpul meu, din cauza bolii, e mult mai rigid. Zici că ai febră musculară mereu. Și orice mișcare faci și cari, te recuperezi mai greu. Fac vânătăi foarte ușor și trec mai greu. Dar altă variantă nu este, decât să merg înainte. Dar am activitate intensă. Pentru mine, statul înseamnă boală”.

Care a fost showul preferat la care a participat

Cu toate acestea, Adda este cât se poate de activă și se pregătește deja pentru un nou proiect TV. După ce a bifat cam toate show-urile-concurs, artista nu ne-a ascuns care a fost emisiunea sa preferată.

„Cred că am cam bifat toate showurile TV. Cel mai mult mi-a plăcut Asia Express, dar mi-a ajuns. Nu mai îmi trebuie o altă ediție. Mi-a plăcut și Te cunosc de undeva, când am fost a doua oară, cu Bucălae”, a adăugat aceasta.

