De: Irina Rasoveanu 25/09/2025 | 13:56
Antena 1 a anunțat cele 9 cupluri de la Power Couple. Cine sunt vedetele care își vor testa relațiile
Este oficial! Antena 1 a anunțat cele nouă cupluri care au acceptat provocarea Power Couple. Participanții vin din domenii diverse, precum muzică, gimnastică sau mediul online. Află, în articol, cine sunt concurenții sezonului 3!

În urmă cu o zi, Antena 1 a transmis că filmările show-ului Power Couple urmează să înceapă în câteva zile. Emisiunea care testează relațiile vedetelor revine pe micile ecrane cu al treilea sezon. Dani Oțil se întoarce și el în postura de prezentator TV. Matinalul de la Neatza a ajuns deja în Malta, destinația sublimă unde se filmează întreaga producție.

„Echipa de producție a început pregătirile și lucrează la fiecare detaliu pentru sezonul trei care va aduce la start nouă cupluri de vedete decise să depășească orice obstacol și să meargă până la capăt! Până la startul filmărilor au mai rămas doar câteva zile, iar prezentatorul show-ului va pleca astăzi din țară, cu o destinație clară: Malta”, a anunțat postul de televiziune în urmă cu o zi.

Cine sunt cele 9 cupluri de la Power Couple

Al treilea sezon Power Couple aduce în prim-plan nouă cupluri noi, pregătite să își testeze relația. Concurenții vor avea de trecut probe dificile pentru a demonstra încredere reciprocă și spirit de echipă, cât și rezistență fizică. Iată cine sunt echipele!

  • Adda și Cătălin Rizea
  • Sandra Izabașa și Răzvan Bănică
  • Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza
  • Dilinca și Mădălin Șerban
  • Andrei Niculae și partenera sa, Claudia
  • Nick de la N&D și soția lui, Cătălina Marin
  • Mitzuu și Ariana
  • Marius Urzică și soția lui, Simona
  • Oase și partenera lui, Maria
Cele 9 cupluri de la Power Couple/ Sursa foto: Antena 1

Dilinca și Mădălin Șerban nu apărut până acum pe micile ecrane, dar sunt unii dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din țară. Sunt împreună de aproape 4 ani, iar acum vor să își facă noi amintiri.

„Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum”, a declarat Dilinca.

În aceeași categorie intră și cuplul Mitzuu – Ariana. Cei doi s-au făcut remarcați în mediul online, iar acum vor putea fi urmăriți și pe micile ecrane. El, creator de conținut și ea, youtuber, formează un cuplu de peste 5 ani.

Dubla campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa și soțul ei, actorul Răzvan Bănică, sunt și ei pregătiți să demonstreze că formează un cuplu puternic. Printre participanți se mai numără prezentatorul de la radio, Andrei Niculae, și partenera lui, Claudia. Cei doi au o relație de 6 ani.

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, sunt împreună de 11 ani, iar acum vor să demonstreze că pot face față oricărei provocări. De asemenea, telespectatorii vor face cunoștință și cu cel mai longeviv cuplu din emisiune – Nick de la N&D și soția lui, Cătălina Marin. Cei doi au relație de peste 30 de ani, iar de 19 ani sunt căsătoriți.

Adda și Cătălin Rizea, unul dintre cele mai așteptate cupluri

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai așteptate cupluri de la Power Couple. Cei doi au făcut show și au creat mari controverse după participarea la Asia Express, iar acum telespectatorii așteaptă să îi vadă din nou la televizor, formând o echipă.

„Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: ‘Wow, bunicu a născut la proba au, mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol’. E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, a spus Adda.

Pe lista participanților se mai numără Marius Urzică, sportivul care a scris istorie, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere. Acesta își va testa relația de peste 18 ani pe care o are cu soția lui, Simona. De asemenea, printre concurenți va fi și Oase. Acesta va participa alături de Maria, partenera lui, de peste 6 ani.

