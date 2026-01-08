Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”

Episodul 3 al emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, sezonul 3, difuzat pe 7 ianuarie 2026, a adus momente de tensiune și surprize pentru concurenți și pentru telespectatori. În centrul atenției s-au aflat Adda și Cătălin Rizea, care inițial au fost eliminați din competiție în urma voturilor celorlalte cupluri.

Totuși, cuplul a fost salvat în mod neașteptat de Mitzuu și Ariana, care au folosit o superputere câștigată în runda anterioară, oferindu-le astfel o șansă de a continua în competiție. Această întorsătură a stârnit discuții și reacții aprinse atât în cadrul emisiunii, cât și în mediul online.

Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului

Eliminarea inițială a lui Adda și Cătălin a fost influențată de voturile majorității cuplurilor, iar decizia lui Oase de a vota împotriva lor a fost percepută de Cătălin ca o surpriză neplăcută. Înainte de începerea filmărilor, Cătălin afirmă că s-a întâlnit cu Oase și au încheiat o înțelegere pentru perioada competiției, ceea ce l-a făcut să ia personal votul acestuia. Situația a subliniat tensiunile ce pot apărea între concurenți, chiar atunci când există în prealabil relații de prietenie sau acorduri informale.

Pe parcursul emisiunii, concurenții au fost supuși unor probe fizice și mentale solicitante, menite să testeze rezistența, răbdarea și spiritul de echipă. Adda a avut o experiență dificilă, fiind nevoită să participe la o probă în condiții de sănătate precare. Aceasta avea febră de 39°C și fusese testată pozitiv cu COVID-19, dar producătorii au insistat să participe la proba respectivă. Chiar după ce a primit o perfuzie, ea a încercat să facă față cerințelor pentru binele echipei și al partenerului ei, însă oboseala și condiția fizică au făcut ca mașina folosită în probă să fie avariată și imposibil de folosit după doar o oră și câteva minute de încercări.

Pe parcursul probei, tensiunea a atins cote ridicate, iar presiunea și emoțiile intense l-au făcut pe moment să explodeze: Adda a reacționat impulsiv, lovindu-și soțul în piept. Incidentul, surprins integral de camere, a devenit rapid unul dintre cele mai comentate și vizibile momente ale episodului. (VEZI AICI)

„Cu tot respectul pentru productia Power Couple pe care l-am avut pe toata durata competitiei si il am si acum, o sa fac totusi aceasta postare. E usor sa dai in artisti sau sa instigi impotriva lor. Mai ales cand e vorba despre un personaj controversat si vocal cum sunt eu. E usor sa isi ia Adda hate ca si-a mai luat. Ea nu se supara. Eu nu stiu sa ma prefac. Sa plang la comanda si nici nu suport oamenii prefacuti. Inainte de proba din aceasta seara producatorii au insistat sa ma urc in masina desi eu am vrut sa plec acasa. Aveam febra 39 si covid. Cu toate astea a trebuit sa fac proba dupa ce mi s-a facut o perfuzie. Am incercat sa fac sa fie bine pentru emisiune si pentru Catalin pentru ca si el m-a rugat sa rezist. O proba in care faci accident cu masina. Care NU este FUNNY! Accidentele NU SUNT FUNNY! Mi se pare ireal sa fiu criticata ca am abandonat dupa o ora si ceva cursa. Desi masina noastra de la atatea lovituri oricum nu mai pornea.

Mi se pare ireal ca un concurent din emisiune sa-i spuna altuia „sa-ti iau familia in …” si asta sa fie considerat OK pentru ca adus medalii Romaniei. Traim intr-o simulare in care profesia de artist”, a transmis Adda.

