Acasă » Știri » Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”

Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 14:43
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului: ”Cu tot respectul pentru producția Power Couple”
Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului

Episodul 3 al emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, sezonul 3, difuzat pe 7 ianuarie 2026, a adus momente de tensiune și surprize pentru concurenți și pentru telespectatori. În centrul atenției s-au aflat Adda și Cătălin Rizea, care inițial au fost eliminați din competiție în urma voturilor celorlalte cupluri.

Totuși, cuplul a fost salvat în mod neașteptat de Mitzuu și Ariana, care au folosit o superputere câștigată în runda anterioară, oferindu-le astfel o șansă de a continua în competiție. Această întorsătură a stârnit discuții și reacții aprinse atât în cadrul emisiunii, cât și în mediul online.

Adda s-a enervat, după ce a fost difuzat la TV episodul corecției fizice asupra soțului

Eliminarea inițială a lui Adda și Cătălin a fost influențată de voturile majorității cuplurilor, iar decizia lui Oase de a vota împotriva lor a fost percepută de Cătălin ca o surpriză neplăcută. Înainte de începerea filmărilor, Cătălin afirmă că s-a întâlnit cu Oase și au încheiat o înțelegere pentru perioada competiției, ceea ce l-a făcut să ia personal votul acestuia. Situația a subliniat tensiunile ce pot apărea între concurenți, chiar atunci când există în prealabil relații de prietenie sau acorduri informale.

Pe parcursul emisiunii, concurenții au fost supuși unor probe fizice și mentale solicitante, menite să testeze rezistența, răbdarea și spiritul de echipă. Adda a avut o experiență dificilă, fiind nevoită să participe la o probă în condiții de sănătate precare. Aceasta avea febră de 39°C și fusese testată pozitiv cu COVID-19, dar producătorii au insistat să participe la proba respectivă. Chiar după ce a primit o perfuzie, ea a încercat să facă față cerințelor pentru binele echipei și al partenerului ei, însă oboseala și condiția fizică au făcut ca mașina folosită în probă să fie avariată și imposibil de folosit după doar o oră și câteva minute de încercări.

Pe parcursul probei, tensiunea a atins cote ridicate, iar presiunea și emoțiile intense l-au făcut pe moment să explodeze: Adda a reacționat impulsiv, lovindu-și soțul în piept. Incidentul, surprins integral de camere, a devenit rapid unul dintre cele mai comentate și vizibile momente ale episodului. (VEZI AICI)

„Cu tot respectul pentru productia Power Couple pe care l-am avut pe toata durata competitiei si il am si acum, o sa fac totusi aceasta postare. E usor sa dai in artisti sau sa instigi impotriva lor. Mai ales cand e vorba despre un personaj controversat si vocal cum sunt eu. E usor sa isi ia Adda hate ca si-a mai luat. Ea nu se supara. Eu nu stiu sa ma prefac. Sa plang la comanda si nici nu suport oamenii prefacuti. Inainte de proba din aceasta seara producatorii au insistat sa ma urc in masina desi eu am vrut sa plec acasa. Aveam febra 39 si covid. Cu toate astea a trebuit sa fac proba dupa ce mi s-a facut o perfuzie. Am incercat sa fac sa fie bine pentru emisiune si pentru Catalin pentru ca si el m-a rugat sa rezist. O proba in care faci accident cu masina. Care NU este FUNNY! Accidentele NU SUNT FUNNY! Mi se pare ireal sa fiu criticata ca am abandonat dupa o ora si ceva cursa. Desi masina noastra de la atatea lovituri oricum nu mai pornea.
Mi se pare ireal ca un concurent din emisiune sa-i spuna altuia „sa-ti iau familia in …” si asta sa fie considerat OK pentru ca adus medalii Romaniei. Traim intr-o simulare in care profesia de artist”, a transmis Adda.

CITEȘTE ȘI: Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
Știri
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
Știri
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
Gandul.ro
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
Digi24
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
go4it.ro
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
Gandul.ro
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: ...
Condiții groaznice pentru concurenții de la Desafio: Aventura. Ce povestește Iuliana din echipa Luptătorilor: „Am luat purici”
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere
Aproape 300 de km noi de autostradă în România, în 2026. Anul record al infrastructurii rutiere
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative ...
Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative și oportunități financiare”
ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”
ChatGPT a anulat o căsătorie: „Instanţa înţelege importanţa pe care o are”
Un Italian l-a lăudat pe Putin într-un autocar plin cu ucraineni. Urmările au fost grave
Un Italian l-a lăudat pe Putin într-un autocar plin cu ucraineni. Urmările au fost grave
Vezi toate știrile
×