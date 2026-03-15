Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: „În ultima vreme am început"

Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: „În ultima vreme am început"

De: Anca Chihaie 15/03/2026 | 16:35

Actorul Lucian Viziru a revenit recent în atenția publicului după o serie de declarații făcute în mediul online, în care a ținut să clarifice anumite lucruri legate de consumul de alcool și de modul în care este perceput de public. Discuția a pornit după ce internauții au readus în atenție acest lucru.

De-a lungul carierei sale, Lucian Viziru a jucat în numeroase producții de televiziune și a participat la diverse proiecte în domeniul divertismentului. În multe interviuri a povestit întâmplări din culisele filmărilor, unele amuzante, altele dificile. Una dintre aceste amintiri, devenită acum subiect de discuție, se referă la o zi de filmare în care actorul a ajuns într-o stare deloc ideală pentru muncă.

Lucian Viziru, acuzat că ar avea probleme cu alcoolul

Potrivit relatării făcute atunci de Viziru, situația s-a produs după o perioadă în care petrecuse mai multe zile consecutive în compania prietenilor, consumând alcool. După trei zile în care programul său fusese mai degrabă unul de petrecere decât de odihnă, actorul a fost nevoit să se prezinte pe platoul de filmare pentru o scenă importantă. El a descris acea experiență ca fiind una dintre cele mai neplăcute din activitatea sa profesională.

”E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a spus Lucian Viziru în urmă cu un an.

Actorul a explicat că problema nu era faptul că nu își cunoștea textul. Dimpotrivă, replicile erau deja învățate. Dificultatea reală apărea în momentul în care trebuia să intre în scenă și să spună acele replici la momentul potrivit. Starea în care se afla îi afecta concentrarea, iar sincronizarea cu restul echipei devenea mult mai dificilă decât în mod normal.

În prezent însă, Viziru a simțit nevoia să clarifice modul în care sunt interpretate acele declarații. Într-o intervenție pe rețelele sociale, el a subliniat că nu se consideră o persoană dependentă de alcool. Actorul a explicat că, în opinia sa, termenul de „alcoolic” ar trebui folosit pentru situații mult mai grave, în care o persoană nu își mai poate controla deloc consumul de alcool.

„Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar, etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcolic. Un alcolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Ori eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz.”, a transmis acum Lucian.

Nu rata: Lucian Viziru s-a întors definitiv în România și este pregătit să dea lovitura: “Am început producția de…” + Ce emisiune l-a ”traumatizat”

NU RATA: Scandalul de la PRO TV care l-a scos pe Lucian Viziru din telenovele: „Nu îmi pare rău”. Ce s-a întâmplat în culise, după ”Inimă de Țigan” și ”Lacrimi de iubire”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
Știri
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Știri
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și...
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Gandul.ro
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Click.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Gandul.ro
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia
Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia
Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 ...
Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 de ani
BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”
BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri
Vezi toate știrile