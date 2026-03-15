Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: „În ultima vreme am început”

Actorul Lucian Viziru a revenit recent în atenția publicului după o serie de declarații făcute în mediul online, în care a ținut să clarifice anumite lucruri legate de consumul de alcool și de modul în care este perceput de public. Discuția a pornit după ce internauții au readus în atenție acest lucru.

De-a lungul carierei sale, Lucian Viziru a jucat în numeroase producții de televiziune și a participat la diverse proiecte în domeniul divertismentului. În multe interviuri a povestit întâmplări din culisele filmărilor, unele amuzante, altele dificile. Una dintre aceste amintiri, devenită acum subiect de discuție, se referă la o zi de filmare în care actorul a ajuns într-o stare deloc ideală pentru muncă.

Lucian Viziru, acuzat că ar avea probleme cu alcoolul

Potrivit relatării făcute atunci de Viziru, situația s-a produs după o perioadă în care petrecuse mai multe zile consecutive în compania prietenilor, consumând alcool. După trei zile în care programul său fusese mai degrabă unul de petrecere decât de odihnă, actorul a fost nevoit să se prezinte pe platoul de filmare pentru o scenă importantă. El a descris acea experiență ca fiind una dintre cele mai neplăcute din activitatea sa profesională.

”E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a spus Lucian Viziru în urmă cu un an.

Actorul a explicat că problema nu era faptul că nu își cunoștea textul. Dimpotrivă, replicile erau deja învățate. Dificultatea reală apărea în momentul în care trebuia să intre în scenă și să spună acele replici la momentul potrivit. Starea în care se afla îi afecta concentrarea, iar sincronizarea cu restul echipei devenea mult mai dificilă decât în mod normal.

În prezent însă, Viziru a simțit nevoia să clarifice modul în care sunt interpretate acele declarații. Într-o intervenție pe rețelele sociale, el a subliniat că nu se consideră o persoană dependentă de alcool. Actorul a explicat că, în opinia sa, termenul de „alcoolic” ar trebui folosit pentru situații mult mai grave, în care o persoană nu își mai poate controla deloc consumul de alcool.

„Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar, etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcolic. Un alcolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Ori eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz.”, a transmis acum Lucian.

