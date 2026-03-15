Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 de ani

De: Loriana Dasoveanu 15/03/2026 | 16:27
Gheorghe Turda este unul dintre cei mai longevivi artisti de muzică populară de la noi și are o carieră cu care se poate mândri. Pe plan personal, maestrul a fost căsătorit cu Elisabeta timp de 37 ani, până în 2009, atunci când aceasta a decedat în urma unei lupte cu o boală necruțătoare. De atunci, cântărețul a încercat să-și refacă viața sentimentală, dar nicio relație nu a fost cu noroc. Asta până de curând, căci celebrul artist trăiește o nouă poveste de dragoste cu o doamnă mai tânără. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Gheorghe Turda ne dezvăluie ce l-a atras la actuala parteneră.

Gheorghe Turda și-a serbat de curând ziua de naștere și a petrecut alături de familie, copii, nepoți, dar și de iubita lui mai tânără. Maestrul trăiește o nouă poveste de dragoste cu o doamnă, fostă sportivă de performanță, mai tânără decât el despre care afirmă că „îi dă viață”.

Gheorghe Turda, aniversare specială alături de familie și iubită: „Ne-am simțit bine cu toții”

Maestrul Turda a vorbit pentru CANCAN.RO despre modul în care a ales să-și petreacă aniversarea celor 78 de primăveri, dar a făcut, de asemenea și dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent.

„Am petrecut în familie ziua de naștere la un local foarte frumos în Dorobanți. Domnul Antonescu, fostul ministru, el ne-a găzduit acolo. Am petrecut alături de copii, nepoți, gineri și de iubita mea, ne-am simțit bine cu toții. Am o relație cu o doamnă, dar nu pot să dau nume că nu îi place să i se facă publicitate. Am fost amândoi cadre MAI, ea e pensionară ca mine, dar e mai tânără decât mine.  E sportivă de performanță chiar și acum mai activează la competiții de domeniu sportiv, face atletism”, a povestit Gheorghe Turda pentru CANCAN.RO.

Maestrul Gheorghe Turda, aniversare cu fast alături de familie și iubită

Interpretul de muzică populară a povestit cum s-a înfiripat noua relație dintre el și iubita lui. Cei doi se cunosc de mulți ani, dar apropierea dintre ei s-a produs după ce ambii au trecut prin momente grele în viața personală.

„Ne cunoaștem de foarte multă vreme, fiind amândoi cadre militare. Ei i-a murit soțul și cum nici eu nu aveam pe nimeni, așa cum știți și mie mi-a murit soția, s-a potrivit. Noi ținuserăm legătura, eu sunt genul de om care știe să păstreze relațiile, nu am din astea pasagere. Prietenia s-a transformat într-o relație”, a povestit maestrul.

La 78 de ani, vârstă pe care a împlinit-o recent, Gheorghe Turda iubește ca-n tinerețe, iar dovada este chiar relația cu partenera lui mai tânără. Artistul spune că energia și disciplina ei de sportivă îl țin în priză, iar relația funcționează pentru că amândoi știu ce înseamnă siguranța și respectul în cuplu.

„Eu sunt de părere că o relație să țină, și la vârsta mea, trebuie să fii serios în ceea ce-i exprimi partenerului și să îndeplinești. Să îi oferi o siguranță, aceasta este cheia, iar asta trebuie de ambele părți, reciprocitatea este esențială”, a mai spus Gheorghe Turda.

Cum menține interpretul flacăra iubirii aprinsă

Cu toate acestea, artistul spune că nu se vede căsătorit în viitor și nici măcar actuala parteneră, cu care este pe aceeași lungime de undă, nu a reușit să-i schimbe părerea. Maestrul a fost căsătorit timp de 37 de ani cu fosta lui soție, Elisabeta, care a decedat în 2009 după o luptă cu o boală necruțătoare.

„Eu nu țin neapărat la hârtia aceea că leagă o relație sau o căsnicie. Am fost o singură dată căsătorit și am rămas cu această idee că nu e cazul să mă mai însor. Sunt de neclintit în această idee”, a mai declarat el pentru CANCAN.RO.

Urmează un tratament, dar recunoaște că: „Mai scap la un pahar de vin, nu suntem pocăiți”

De-a lungul timpului, Gheorghe Turda s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar în trecut a ajuns pe masa de operație. Acum, artistul urmează un tratament, dar, din când în când, recunoaște că-și mai face și plăcerile.

 „N-am probleme , dar sunt foarte serios cu ce fac, sunt foarte corect și urmez un tratatament cât se poate de corect. Mănânc sănătos, nu gras, nu zahăr, nu prea sărat. Evit pe cât posibil alcoolul că nu am voie să beau cât timp iau tratamentul. Mai scap la câte un pahar de vin, doar nu suntem pocăiți”, a mai spus Gheroghe Turda.

