Gheorghe Turda și-a făcut iubită, la 77 de ani: ”E celebră, mai tânără decât mine”

Gheorghe Turda iubește din nou! Unul dintre cei mai apreciați artiști ai muzicii populare românești traversează o nouă etapă fericită a vieții sale. La vârsta de 77 de ani, interpretul și-a regăsit liniștea și bucuria alături de o nouă parteneră, după ce, în urmă cu 16 ani, și-a pierdut soția, cea care i-a fost alături timp de decenii. Femeia a decedat în urma unei lungi și chinuitoare lupte cu o boală gravă, perioadă în care artistul s-a dedicat cu totul îngrijirii ei.

Pierderea fostei soți a lăsat un gol imens în sufletul cântărețului, dar timpul a adus cu sine și o formă de vindecare emoțională. Astăzi, Gheorghe Turda nu își ascunde bucuria de a trăi o nouă poveste de dragoste, chiar dacă păstrează o rezervă în a oferi detalii despre identitatea partenerei. Ce se știe, însă, este că cei doi sunt într-o relație stabilă, iar planurile lor de viitor par serioase.

Noua iubită a lui Gheorghe Turda nu este o persoană obișnuită. Potrivit acestuia, femeia este o sportivă de performanță, cunoscută în domeniul ei de activitate. Deși diferența de vârstă dintre cei doi este vizibilă, acest lucru nu pare să afecteze armonia relației. Noua parteneră este o prezență discretă, dar stabilă, în viața sa, oferindu-i sprijin și afecțiune într-un moment în care mulți oameni își pierd speranța într-un nou început.

„ E celebră în felul ei, dar nu vă spun profesia. Suntem aproape de pecetlui relația. E sportivă de performanță, e mai mică decât mine… Dar vârsta nu o pot dezvălui, de fapt vârsta nu are importanță și la femei nu se spune. Sunt foarte fericit. Am o familie atât de frumoasă, sănătoasă, unită. Am trei nepoți, o fetiță și doi băieți, amândoi talentați, cel mare e pianist, cel mic este percuționist, toboșar. Când l-a văzut Țăndărică a spus că nu are ce să-i arate”, a spus Gheorghe Turda, conform Retetesivedete.ro .