BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați

-Ce înseamnă când iubești o femeie?

-Că ești îndrăgostit!

-Ce înseamnă când iubești două femei?

-Că ești căsătorit!

-Ce înseamnă când iubești trei femei?

-Că îți permiți!

Un bucureștean avea un papagal. Îi dă drumul prin casă, iar papagalul găsește o pastilă de Viagra.

O înghite și începe să se agite. Stăpânul, văzându-l neliniștit, îl închide în colivie. După vreo 10 minute de tortură pentru papagal și văzând că nu se liniștește, îl pune în congelator.