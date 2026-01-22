Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat

BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat

De: David Ioan 22/01/2026 | 21:52
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat

Pentru a încheia această zi cu voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos care îţi va aduce cu siguranţă zâmbetul pe faţă la ceas de seară.

O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.
A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.
Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.
in sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile”.

Alte bancuri amuzante

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.
Doctorul îl întreabă:
– De când aveți problema asta?
– Care problemă?

Doctorul oftează și spune:
– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?
– Care analize?
– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.
– Am mai fost aici?

Doctorul, calm:
– Da, chiar ieri.
Pacientul zâmbește ușurat:
– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.

Un profesor întreabă la școală:

– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.
Ionel se gândește și zice:
– Probabil bunica are televizor.
Profesorul mirat:
– Cum așa?
– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.
Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:
– Tu poți?
– Probabil mâine va ploua.
– De ce?
– Pentru că tata a spălat mașina azi.

Interviul de angajare

Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:
– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?
– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.
– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?
– Sinceritatea.
– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.
– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Lucruri regretabile cu buletinul

BANC | Soții Bulă și Bubulina, la divorț

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Lucruri regretabile cu buletinul
Bancuri
BANCUL ZILEI | Lucruri regretabile cu buletinul
BANC | Soții Bulă și Bubulina, la divorț
Bancuri
BANC | Soții Bulă și Bubulina, la divorț
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică ...
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu ...
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de ...
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor ...
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui
Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”
Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ...
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Vezi toate știrile
×