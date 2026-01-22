BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat

Pentru a încheia această zi cu voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos care îţi va aduce cu siguranţă zâmbetul pe faţă la ceas de seară.
O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.
A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.
Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.
in sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile”.
Un tip merge la doctor:
– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.
Doctorul îl întreabă:
– De când aveți problema asta?
– Care problemă?
Doctorul oftează și spune:
– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?
– Care analize?
– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.
– Am mai fost aici?
Doctorul, calm:
– Da, chiar ieri.
Pacientul zâmbește ușurat:
– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.
Un profesor întreabă la școală:
– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.
Ionel se gândește și zice:
– Probabil bunica are televizor.
Profesorul mirat:
– Cum așa?
– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.
Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:
– Tu poți?
– Probabil mâine va ploua.
– De ce?
– Pentru că tata a spălat mașina azi.
Interviul de angajare
Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:
– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?
– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.
– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?
– Sinceritatea.
– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.
– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.
