BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat

Pentru a încheia această zi cu voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos care îţi va aduce cu siguranţă zâmbetul pe faţă la ceas de seară.

O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.

A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.

Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.

in sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile”.

Alte bancuri amuzante

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.

Doctorul îl întreabă:

– De când aveți problema asta?

– Care problemă?

Doctorul oftează și spune:

– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?

– Care analize?

– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.

– Am mai fost aici?

Doctorul, calm:

– Da, chiar ieri.

Pacientul zâmbește ușurat:

– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.

Un profesor întreabă la școală:

– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.

Ionel se gândește și zice:

– Probabil bunica are televizor.

Profesorul mirat:

– Cum așa?

– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.

Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:

– Tu poți?

– Probabil mâine va ploua.

– De ce?

– Pentru că tata a spălat mașina azi.

Interviul de angajare

Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:

– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?

– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.

– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?

– Sinceritatea.

– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.

– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.

