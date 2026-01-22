Acasă » Bancuri » BANC | Soții Bulă și Bubulina, la divorț

BANC | Soții Bulă și Bubulina, la divorț

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 07:29
Cancan îți aduce zâmbetul pe buze de dimineață! Câteva glume savuroase te vor face, cu siguranță, să vezi altfel viața. Și ce ar fi mai potrivit pe o vreme geroasă decât un banc cu Bulă, asta și pentru că trăirile lui nu lasă pe nimeni indiferent.

Soții Bulă și Bubulina, la divorț:
– Doamna Bubulina, ce vreți să luați?
– Copiii, casa și mașina, domnule judecător.
– Am înțeles, dar domnul Bulă cu ce mai rămâne?
– Domnul Bulă poate să rămână cu femeile, băutura și libertatea.

 

Alte bancuri amuzante

Gheorghe și pumnul soției

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?
– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…
– Şi ai căzut?
– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…
– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?
– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

Bulă și profesoara

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?
Bulă răspunde sigur:
– Niciuna!
– Cum așa? întreabă profesoara.
– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.
Profesoara, zâmbind:
– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.
Bulă zice:
– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?
Profesoara se înroșește:
– Cea care o suge…
– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

Bulă și băutura

– Bulă, ce faci? Iar bei?
– Beau, Bubulino.
– Dar mi-ai promis că în 2026 o să fii un alt om.
– Păi așa este! Doar că și noului om îi place băutura.

Mirel și mărirea de salariu

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?
– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…
– Și nu știi să mulțumești?
– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

Cadoul pentru iubită

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– E elegantă?
– Oarecum…
– E frumoasă?
– Nimic deosebit…
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

