Bancul de joi | Dieta de după Anul Nou

Pe măsură ce ne apropiem de weekend, buna dispoziție devine obligatorie, iar câteva bancuri sunt exact ce avem nevoie pentru a intra în starea potrivită. Glumele sunt mereu binevenite, mai ales cele inspirate din realitatea de zi cu zi. Dacă vorbim despre început de an, subiectul dietelor este, fără îndoială, unul dintre cele mai amuzante. Toată lumea își face planuri, își stabilește obiective ambițioase și promite schimbări radicale, însă tentațiile apar rapid.

– Cum merge dieta?

– Rău, în dimineața aceasta la micul dejun am mâncat 3 ouă.

– Fierte?

– Nu, Kinder.

Programare telefonică la medicul de familie:

– Bună ziua, sunt Popescu, mă simt foarte rău, am febră, amețeli… Vă rog, o programare…

– De astăzi în trei săptămâni, la ora 12.

– Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte rău.

– Bine, bine, vă trec de la 11.

Un individ intră în cabinetul unui psihiatru în patru labe.

– Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?

Individul se retrage târâș spre un colț al cabinetului, uitându-se curios spre medic.

– Ahh, poate ești un pisoi alintat?

Individul se retrage spre ușă…

– Aha! Tu ești un iepuraș drăgălașșș.

– Domnule doctor, dacă nu incetați, nu vă mai pun cablul de internet!

Un patron de farmacie intră în unitate și, văzând un tip rezemat de perete, îl întreabă pe vânzător:

– Ce-i cu tipul ăla? Ce are?

Vânzătorul: A venit să-i dau ceva pentru răceală și pentru tuse, dar n-am găsit siropul de tuse, așa că i-am dat o sticlă de laxativ.

Patronul: Ești tâmpit! Cum să-i dai laxativ pentru tuse?

Vanzătorul: Oooo! Uită-te la el! Îi este frică să mai tușească.

În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun.

– Bulă, eu sunt Moş Crăciun şi pot să-ţi îndeplinesc 3 dorinţe dacă îmi vei răspunde la o întrebare.

– De acord, pune-mi întrebarea!

– Nu, mai întâi spune-ţi dorinţele!

– Păi, să am bani destui ca să-mi întreţin familia, să am şi eu o maşină şi o nevastă frumoasă.

– Du-te repede acasă şi vei găsi toate dorinţele îndeplinite. Şi acum întrebarea. Câţi ani ai?

– 40 de ani, Moșule.

– Şi, la 40 de ani, tu, om serios, tot mai crezi în Moş Crăciun?

