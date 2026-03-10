BANC | La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician

Cu toții știm că glumele și bancurile ne fac zilele mai ușoare. Motiv pentru care, dacă tot nu ne aflăm nici măcar la jumătatea săptămânii, ne-am gândit să vă aducem un zâmbet pe buze. Știm că unele zile la muncă sunt destul de grele și obositoare, dar pregătiți-vă să râdeți copios. Astăzi este despre un croitor, un electrician și un pantofar.

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.

Bate la ușă și când iese vecina îi spune:

– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?

– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?

– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?

Cadoul de 8 Martie

-lubito, ce cadou să-ţi iau de 8 Martie?

-Dragul meu, nu contează…important este să aibă cutia de viteze automată!

