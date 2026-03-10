Acasă » Bancuri » BANC | La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician

BANC | La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician

De: Elisa Tîrgovățu 10/03/2026 | 15:00
BANC | La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician
Bancul zilei

Cu toții știm că glumele și bancurile ne fac zilele mai ușoare. Motiv pentru care, dacă tot nu ne aflăm nici măcar la jumătatea săptămânii, ne-am gândit să vă aducem un zâmbet pe buze. Știm că unele zile la muncă sunt destul de grele și obositoare, dar pregătiți-vă să râdeți copios. Astăzi este despre un croitor, un electrician și un pantofar.

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

Alte bancuri amuzante

Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.
Bate la ușă și când iese vecina îi spune:
– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?
– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?
– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?

Cadoul de 8 Martie

-lubito, ce cadou să-ţi iau de 8 Martie?
-Dragul meu, nu contează…important este să aibă cutia de viteze automată!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | „Cum de ai rămas văduvă de 3 ori?”

BANC | Bulă, Bubulina și facturile

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Frumoasa și primul date
Bancuri
BANCUL ZILEI | Frumoasa și primul date
Bancul de marți | Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se duce la bar să îi ia ceva de băut
Bancuri
Bancul de marți | Bulă și Bubulina ajung într-un bar. O așează pe ea la masă și se…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția ...
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Vezi toate știrile