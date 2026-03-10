Zodia care se îmbogățește în martie 2026. Cristina Demetrescu: „Este un moment extraordinar de bun să faceți bani”

Începutul de primăvară aduce numeroase vești bune, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Energia generală este una pozitivă, iar unele semne zodiacale trebuie să profite din plin de ea. Pentru un semn zodiacal este momentul ideal să își umple buzunarele. Care este zodia care se îmbogățește în martie 2026?

Pe 11 martie, Jupiter, considerat marele benefic al astrologiei, își reia mișcarea directă în zodia Racului, unde se află într-o poziție foarte favorabilă. Această schimbare aduce noroc, dreptate, protecție și șanse noi, iar efectele se vor resimți până la finalul lunii iunie.

Deși perioada următoare este încă marcată de influența lui Mercur retrograd și poate aduce unele blocaje, unele semne zodiacale se bucură de protecție, iar viitorul se anunță strălucit pentru ele.

Zodia care se îmbogățește în martie 2026

Luna martie este una cât se poate de benefică pentru majoritatea semnelor zodiacale. Însă, de departe, norocoșii zodiacului sunt cei născuți în zodia Gemeni. Acești nativ se vor bucura în martie de o perioadă extraordinar de benefică, iar succesul vine pe toate planurile.

Cristina Demetrescu spune că pentru nativii din Gemeni este momentul ideal să facă bani. Acești nativi trebuie să ia atitudine, iar acum este momentul să acționeze. Fie că este vorba despre o mărire de salariu sau de deschiderea unei afaceri, Gemenii fac bani.

„Pentru Gemeni am un horoscop foarte scurt, dar cuprinzător. Dacă nu fac bani acum atunci când. Este perioada cea mai bună. Și tinerii se pot angaja, nu mai cereți de la părinți. Cei care sunt mai maturi, cei care au idei, în primul rând este vorba despre a cere șefului o mărire de salariu. Sau a îți face o firmă, a pune în aplicare câteva idei antreprenoriale. Este un moment extraordinar de bun. Jupiter o să aducă bani. Dacă faci bani în perioada asta 12 ani de zile nu ai treabă”, spune Cristina Demetrescu.

Așadar, următoare perioadă este una de glorie pentru Gemeni, ce le va asigura succesul mulți ani de acum înainte. Sectorul financiar este unul prosper, iar nativii trebuie să profite din plin de toate oportunitățile ce apar.

