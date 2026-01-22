Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Lucruri regretabile cu buletinul

BANCUL ZILEI | Lucruri regretabile cu buletinul

22/01/2026
CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros care cu siguranţă te va face să râzi. Pregăteşte-te pentru porţia zilnică de voie bună din rândurile de mai jos.

Cu buletinul faci doar lucruri pe care le regreți ulterior:
-iei credit
-te măriți
-votezi

Alte bancuri amuzante

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

La examenul de șoferie

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:
– Bun, începe cu mersul în marșarier.
Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:
– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!
Tânărul, calm, răspunde:
– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…
Instructorul suspină și spune:
– Bine, continuă cu parcarea laterală.
Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.
Instructorul se enervează:
– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!
Tânărul îl privește și spune:
– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!
La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:
– Ai picat examenul.
Tânărul răspunde calm:
– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

