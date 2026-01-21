Acasă » Bancuri » BANC | „Trebuie doar să știi cum mă cheamă”

De: David Ioan 21/01/2026 | 21:14
În această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, menit să îţi ridice starea de spirit şi să te facă să râzi copios. Pregăteşte-te să îţi iei porţia de voie bună în rândurile ce urmează.

– Bună frumoaso, ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?
– Bună, trebuie doar să știi cum mă cheamă și îți dau un indiciu, numele meu începe cu litera D
– Dana, Diana, Denisa
– Nu
– Dorina, Daria
– Nu
– Mă dau bătut, cum te cheamă?
– Doamna Elena

Alte bancuri amuzante

Bulă, vasele sparte și patul rupt

– Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?
– M-am certat cu Bubulina groaznic ieri.
– Dar patul de ce este rupt?
– Pentru că azi-noapte ne-am împăcat.

Bătrânica și tânărul

O bătrânică este acuzată că a împuşcat un tânăr.
– Spune, mamaie, cum s-a întâmplat? – Păi, stăteam pe verandă, când vine lângă mine un tânăr şi se aşează.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. După ce se aşează, începe să-mi vorbească prietenos.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. Din vorbă în vorbă, începe să-mi pună mâinile pe picioare.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era plăcut. Ştiţi, nu mai avusesem parte de aşa ceva de la moartea soţului, acum 20 de ani. După aceea mi-a pus mâinile şi pe fund.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era şi mai bine. De la fund a urcat la sâni.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, Doamne-fereşte! Începusem să freamăt toată şi să transpir, aşa că i-am zis: „Ia-mă, tinere, a ta sunt!”. Iar el a replicat: „Zâmbiţi, sunteți la camera ascunsă!”. ATUNCI L-AM ÎMPUŞCAT!

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

×