BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt

Ajunşi la scurtă distanţă de incipitul weekendului, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc perfect pentru a dobândi o bună stare de spirit şi a încheia ziua cu un zâmbet. Află de ce își umple cu adevărat românii farfuriile la all-inclusive în Turcia.

Am fost în Turcia la all inclusive și mi-am pus în câte două, trei farfurii.

Stiu că nu e frumos, dar și ei cât bir ne-au luat…

Alte bancuri amuzante

Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON

Doi elevi se certau de mama focului, tocmai când profesorul intră în clasă…

Profesorul, deranjat, întreabă :

– De ce vă certați?

Unul dintre băieți răspunde:

– Am găsit o bancnotă de 100 RON și am decis să revină celui care spune cea mai mare minciună…!!

– Ar trebui să vă fie rușine, a spus profesorul indignat, când eram de vârsta voastră, nici măcar nu știam ce

este aceea o minciună…!!

Băieții s-au uitat scurt unul la altul…

i-au dat profesorului cei 100RON !!

Un copil de 3 ani butonează pe o tabletă

Un copilaş de vreo 3 ani, butonând pe o tabletă, se duce la mama sa şi o întreabă:

– Mama, eu am fost downloadat, ca în jocul ăsta?

– Nu, mami, te-a adus barza!

– Dar de ce? Nu mergea wireless-ul?

Două mame stau de vorbă despre copiii lor

Două mame stau de vorbă:

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!

– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia. La un moment dat, a observat cât de multe fire de păr alb are pe cap şi a întrebat-o de ce. Mama i-a răspuns: “De câte ori mă superi, sau faci un lucru rău şi eu sunt nefericită, îmi iese câte un fir alb”. După câteva momente de gândire profundă, fetiţa i-a răspuns: “Deci aşa a ajuns bunica să aibă tot părul alb…”

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?

– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?

– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.

– Păi și acasă?

– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei

BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat