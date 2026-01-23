BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta sună la radio, iar deznodământul este hilar.
– Bună ziua! Mă numesc Bulă! Am sunat la radio?
– Da, Bulă! Vă ascultăm…
– Voiam să vă anunț că am găsit un portofel cu 25.000 lei și un buletin cu numele Vasile Ștefan.
– Și vreți să îl găsim pe domnul Vasile Ștefan?
– Nuuu, vreau să îi fac o dedicație muzicală.
Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă în fiecare seară înainte de culcare.
După ani și ani , soția vrea ca el să renunțe la acest obicei.
Pentru asta încearcă să-i demonstreze că alcoolul este nociv si vine cu două păhărele , unul îl umple cu apă și altul cu pălincă.
Aduce și cutia cu viermișori, pe care Gheorghe îi folosea drept momeală la pescuit și spune:
– Vreau să vezi asta !
Pune un vierme în păhărelul cu apă, iar acesta începe să înoate. Soția pune un vierme și în păhărelul cu pălincă și viermele moare imediat!
Simțind că și-a făcut clar punctul ei de vedere, ea spune :
– Ce ai de spus despre acest experiment, măi Gheorghe?
Gheorghe se uită la paharul cu viermele mort și spune:
– Na … e clară treaba , dacă beau pălincă , nu fac viermișori!
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat