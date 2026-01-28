Văduva lui Florin „Buză” e disperată: “Criminalul rânjește la copii când trece pe lângă ei”

În urmă cu doi ani, lumea era scandalizată în urma uneia dintre cele mai sângeroase crime din țară. Interlopul Florin Tamba, zis Buză, era omorât cu sânge rece de clanul Feraru într-un atac care a îngrozit țara. Între timp, ancheta ar fi fost încheiată în luna martie 2024, iar procurorul de caz ar fi clasat dosarul, cei doi suspecți fiind declarați nevinovați. Un suspect ar fi scăpat deoarece nu el ar fi fost autorul faptei, iar celălalt ar fi fost exonerat de acuzația de omor calificat, deoarece s-ar fi considerat că a acționat în legitimă apărare. Familia victimei a contestat, însă, decizia de clasare a dosarului. Astfel, în noiembrie 2024, instanța de judecată a decis reluarea cercetărilor în cazul unuia dintre inculpați, pentru omor calificat. Din păcate pentru văduva lui Buză, care a rămas singură cu trei copii, procurorii au clasat din nou dosarul. Acum, aceasta este decisă să-și facă dreptate. A făcut, din nou, demersuri pentru a-i determina pe cei care l-au omorât pe soțul său să plătească. Femeia și avocatul ei fac dezvăluiri exclusive pentru CANCAN.RO despre planul lor.

La doi ani de la uciderea interlopului ”Buză” într-un mod extrem de violent de către clanul Feraru, soția lui nu are deloc liniște. Femeia este dezamăgită de felul în care dosarul a fost analizat de procurorii de la Tribunalul Bacău.Deși inițial procurorii au dispus clasarea dosarului, ulterior anchetatorii ar fi revenit asupra deciziei și ar fi schimbat încadrarea juridică a faptelor. Mai exact, fapta ar fi fost reîncadrată din omor calificat în loviri și alte violențe, lucru care a stârnit revoltă în rândul familiei victimei. Văduva lui Florin Tamba susține că această modificare nu ar fi avut la bază probe noi sau elemente obiective, ci ar fi fost făcută fără o motivare solidă, în ciuda imaginilor și a celorlalte dovezi aflate la dosar, așa că au atacat, din nou, decizia în instanță.

Văduva interlopului Florin Buză, ucis de un clan rival, este în pragul disperării: „Toate cererile pe care le-am făcut au fost respinse!”

Avocatul familiei victimei a făcut dezvăluiri exclusive despre motivația de a ataca, din nou, decizia instanței, după ce instanța a decis să claseze dosarul. Potrivit ordonanței de clasare, unul dintre suspecți a fost exonerat de acuzația de omor, deoarece s-a dovedit că nu el a fost autorul crimei. Cel de-al doilea suspect, cercetat pentru omor calificat, a fost declarat nevinovat, fiind considerat în legitimă apărare. Avocatul familiei a declarat că a atacat această decizie, iar dosarul s-a întors pe rol.

„În 2024, procurorul de caz a considerat că este legitimă apărare și criminalii nu ar trebui să răspundă penal. Noi am atacat soluția la Tribunalul Bacău, cererea noastră a fost admisă și a desființat soluția de clasare. S-a specificat în decizia dată că nu este vorba de legitimă apărare. Prin urmare, dosarul s-a întors la urmărie penală pentru continuarea cercetărilor. După încă un an an în care procurorul de caz nu a făcut nimic, a audiat doi martori, în 23 decembrie 2025 același Parchet de pe lângă Tribunalul Bacău clasează a doua oară dosarul pe același motiv: legitimă apărare” , a spus avocatul Andrei Nicolaescu pentru CANCAN.RO.

Nemulțumiți de această nouă soluție și hotărâți să meargă până la capăt, văduva lui Florin Tamba și avocatul susțin că demersurile legale nu se opresc aici. Avocatul Andrei Nicolaescu explică ce urmează în acest caz sensibil.

„Acum suntem în procedură prealabilă în instanță adică plângere pe soluția de clasare la prim-procuror. În funcție de soluția prim procurorului de la Tribunalul Bacău, vom formula din nou plângere la instanță pentru desfințarea soluției de clasare”, a mai declarat avocatul Mihaelei Vasiliu.

Femeia susține că, în tot acest timp, a încercat să colaboreze cu autoritățile și să aducă probe suplimentare la dosar, însă toate demersurile sale ar fi fost respinse fără explicații clare. Dezamăgită de modul în care cazul a fost instrumentat, Mihaela Vasiliu vorbește deschis despre piedicile întâmpinate și despre schimbările de încadrare juridică pe care le consideră nejustificate. Aceasta spune că, la mai bine de doi ani de la moartea soțului său, autoritățile ar fi decis să schimbe radical abordarea cazului, în ciuda probelor existente la dosar.

„Toate cererile pe care le-am făcut către procurori, pentru a merge în audiență, pentru a depune alte filmări sau pentru a da declarații, au fost respinse fără nicio motivare. Deci respins nemotivat pentru toate audierile. Acum, după doi ani și trei luni, ne-au dat din nou trimitere în judecată, pentru că am făcut noi cerere, dar pentru loviri și alte violențe, în loc de omor calificat. Imaginile vorbesc de la sine. Nu există încadrarea de loviri și alte violențe la cum este el atacat acolo. Din poziția lor de omor calificat, fără nicio speță, au schimbat încadrarea în loviri și alte violențe, fără niciun criteriu. Nu declarații, nu camere video, nu nimic”, susține văduva interlopului ucis.

„Moartea lui a fost premeditată! De cinci ani îl vânau să-l omoare”

Văduva lui Florin Tamba spune că, pe lângă refuzurile repetate ale autorităților de a o primi în audiență, a simțit constant că demersurile sale sunt ignorate. Aceasta acuză că, deși există o procedură clară de audiență la nivelul Parchetului, cererile sale ar fi fost respinse sistematic, fără explicații, lucru care i-a întărit convingerea că dosarul soțului ei nu este tratat cu seriozitatea necesară.

„La noi la Bacău, este audiere la procurorul șef sau procuror de serviciu în fiecare joi. Luni fac cerere, marți sau miercuri cel târziu primesc scrisoare de respingere. Nu mă primește în audiere, fără nicio motivație. Cine îi protejează pe cei din clanul Feraru din orașul nostru, îi protejează pe scară înaltă! Am făcut petiții și memorii la toate institutele, la CSM, la Inspecția judiciară, la Avocatul poporului, la Procuratura generală, acestea sunt toate memoriile pe care le-am depus”, a mai declarat Mihaela Vasiliu pentru CANCAN.RO.

Femeia afirmă că moartea soțului său nu ar fi fost un incident spontan, ci un act premeditat, lucru care, spune ea, ar reieși din probele existente la dosar. Văduva susține că există inclusiv conversații care ar demonstra că Florin Tamba ar fi fost atras într-o capcană, în noaptea în care a fost ucis.

„Moartea lui a fost premeditată, iar la dosar există conversația dintre criminal și vărul lui care a ajuns în curte la noi în seara respectivă. Este la dosar conversația între criminal și vărul lui, Walter, care era în curte aici, unde criminalul îi spuneadu-mi-l acum, adu-mi-l aici cât este beat. L-a adus acolo. El era în comă alcoolică, iar el nu bea. Avea 2,70 în aer deși el nu bea pentru că lua un tratament. La noi în curte nu veneau oameni, decât familia. Ei nu aveau de împărțit nimic, nu era dator nici el la ei, nici ei la el. S-au luat de la faptul că soțul meu i-a luat apărarea unuia când ăștia îl loveau. Cei din clan au prins boală pe el de la incidentul asta care s-a întâmplat acum șapte ani. Deci ei de cinci ani aveau această problemă cu el și îl vânau”, a mai spus văduva lui Florin Tamba pentru CANCAN.RO.

Mihaela Vasiliu vrea ca interlopii din clanul Feraru să plătească pentru moartea soțului ei: „Voi merge la CEDO”

Mai mult, Mihaela Vasiliu aduce acuzații grave la adresa celor pe care îi consideră responsabili de moartea soțului său, susținând că aceștia ar fi avut, de-a lungul timpului, mai multe probleme cu legea, însă ar fi scăpat de fiecare dată fără consecințe.

„Ei sunt cu infracțiunile la zi, trafic de substanțe în școli, mai au alte dosare cu tentative de omor și dosarele s-au clasat. Probabil au intimidat victimele să retragă plângerile. În aprilie, înainte să se întâmple cu soțul meu, în același an, au bătut un om în plină stradă de a ajuns omul în comă 90 de zile. La fel, nu mai există dosarul respectiv, s-a clasat pentru că victima și-a retras plângerea”, a mai susținut Mihaela Vasiliu.

Dincolo de lupta cu instituțiile statului, văduva vorbește și despre drama trăită de copiii săi rămași fără tată. Emoțiile și tristețea o copleșesc de fiecare dată când este întrebată unde este tatăl lor. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, femeia spune că cei care l-au ucis pe soțul ei merg liber pe stradă și au o atitudine sfidătoare la adresa lor.

„Copiii mei au 15, opt ani și unul este major. M-au întrebat ce se întâmplă cu tatăl lor, eu ce să le răspund?! Cum pot eu să le răspund copiilor la întrebarea: Unde e tata?! Criminalul rânjeste la copii când trece pe langa ei, ne sfidează în ultimul hal”, mai spune ea cu vocea tremurând.

Hotărâtă să nu renunțe, femeia spune că, dacă nici de această dată nu va obține o soluție favorabilă în România, este decisă să meargă mai departe, chiar și pe plan internațional.

„Dacă nu se va rezolva nici de data asta, vom merge mai departe, nu ne lăsăm. O să mergem la CEDO și sperăm să se facă dreptate că soțul meu e la doi metri sub pământ degeaba!”, a mai declarat ea.

