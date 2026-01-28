Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit mai puțin decât un jucător de baschet

După ce a escaladat fără asigurare zgârie-norul Taipei 101, Alex Honnold a recunoscut că a fost plătit cu o sumă „jenant de mică”. Performanța extremă a devenit virală, dar recompensa financiară a fost departe de a fi spectaculoasă, relatează New York Post.

„O sumă jenantă”, după o ascensiune care taie respirația

Alpinistul american Alex Honnold, celebru pentru ascensiunile sale fără coardă, a dezvăluit că a fost plătit cu o sumă pe care o consideră „jenant de mică” pentru escaladarea zgârie-norului Taipei 101, unul dintre cele mai înalte din lume. Evenimentul a avut loc duminică, în cadrul producției Netflix „Skyscraper Live”, și a fost transmis aproape în direct, cu o întârziere de doar 10 secunde.

Honnold, în vârstă de 40 de ani, a urcat cei 508 metri ai clădirii în puțin peste 90 de minute, fără frânghii, fără plasă de siguranță și fără echipament de protecție. Cu toate acestea, sportivul a spus într-un interviu pentru New York Times că plata nu se compară nici pe departe cu sumele câștigate de sportivii din disciplinele mainstream. „Nu o să spun suma exactă. Este jenant de mică”, a declarat el. „Dacă o compari cu sporturile mari, e ridicol. Baschetbaliștii din MLB primesc contracte de 170 de milioane de dolari, iar pe unii dintre ei nu îi stie nimeni.”

Totuși, Honnold a precizat că suma se situează în zona „mid-six figures” (câteva sute de mii de dolari), dar a subliniat că ar fi acceptat provocarea și pe gratis, atâta timp cât ar fi avut permisiunea proprietarului clădirii.

A făcut-o din pasiune, nu pentru bani

Pentru Alex Honnold, escaladarea clădirii-turn nu a fost despre câștig. „Dacă nu exista emisiunea TV și clădirea îmi acorda permisiunea să mă cațăr, aș fi făcut-o oricum. Pentru că știu că pot și pentru că este ceva extraordinar”, a spus el.

Escaladarea zgârie-norului Taipei 101 nu a fost deloc simplă. Clădirea are 101 etaje, iar cea mai dificilă porțiune este zona centrală, formată din așa-numitele „bamboo boxes” — segmente suprapuse, cu porțiuni înclinate și console dificile. Honnold a urcat folosindu-se de mici proeminențe în formă de L, ocolind structuri ornamentale masive și făcând pauze scurte pe balcoane.

Ascensiunea fusese programată inițial pentru sâmbătă, dar a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii. La final, îmbrăcat într-un tricou roșu, Honnold a salutat mulțimea de la înălțime, vizibil emoționat de priveliștea asupra orașului Taipei.

Celebru pentru escaladarea fără coardă a faimosului El Capitan din Parcul Național Yosemite și pentru alte premiere extreme, Alex Honnold rămâne fidel filozofiei sale: riscul calculat, pasiunea pentru alpinism și experiența în sine contează mai mult decât banii.

CITEȘTE ȘI:

Ce a simțit cu adevărat Alex Honnold când a sfidat moartea în „Skyscraper Live”, pe Netflix

Filmul românesc care a ajuns locul 1 pe Netflix! Povestea e inspirată din fapte reale