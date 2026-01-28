Acasă » Știri » Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit mai puțin decât un jucător de baschet

Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit mai puțin decât un jucător de baschet

De: Diana Cernea 28/01/2026 | 06:10
Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit mai puțin decât un jucător de baschet
Sursa foto: Profimedia

După ce a escaladat fără asigurare zgârie-norul Taipei 101, Alex Honnold a recunoscut că a fost plătit cu o sumă „jenant de mică”. Performanța extremă a devenit virală, dar recompensa financiară a fost departe de a fi spectaculoasă, relatează New York Post.

„O sumă jenantă”, după o ascensiune care taie respirația

Alpinistul american Alex Honnold, celebru pentru ascensiunile sale fără coardă, a dezvăluit că a fost plătit cu o sumă pe care o consideră „jenant de mică” pentru escaladarea zgârie-norului Taipei 101, unul dintre cele mai înalte din lume. Evenimentul a avut loc duminică, în cadrul producției Netflix „Skyscraper Live”, și a fost transmis aproape în direct, cu o întârziere de doar 10 secunde.

Honnold, în vârstă de 40 de ani, a urcat cei 508 metri ai clădirii în puțin peste 90 de minute, fără frânghii, fără plasă de siguranță și fără echipament de protecție. Cu toate acestea, sportivul a spus într-un interviu pentru New York Times că plata nu se compară nici pe departe cu sumele câștigate de sportivii din disciplinele mainstream. „Nu o să spun suma exactă. Este jenant de mică”, a declarat el. „Dacă o compari cu sporturile mari, e ridicol. Baschetbaliștii din MLB primesc contracte de 170 de milioane de dolari, iar pe unii dintre ei nu îi stie nimeni.”

Totuși, Honnold a precizat că suma se situează în zona „mid-six figures” (câteva sute de mii de dolari), dar a subliniat că ar fi acceptat provocarea și pe gratis, atâta timp cât ar fi avut permisiunea proprietarului clădirii.

A făcut-o din pasiune, nu pentru bani

Pentru Alex Honnold, escaladarea clădirii-turn nu a fost despre câștig. „Dacă nu exista emisiunea TV și clădirea îmi acorda permisiunea să mă cațăr, aș fi făcut-o oricum. Pentru că știu că pot și pentru că este ceva extraordinar”, a spus el.

Escaladarea zgârie-norului Taipei 101 nu a fost deloc simplă. Clădirea are 101 etaje, iar cea mai dificilă porțiune este zona centrală, formată din așa-numitele „bamboo boxes” — segmente suprapuse, cu porțiuni înclinate și console dificile. Honnold a urcat folosindu-se de mici proeminențe în formă de L, ocolind structuri ornamentale masive și făcând pauze scurte pe balcoane.

Ascensiunea fusese programată inițial pentru sâmbătă, dar a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii. La final, îmbrăcat într-un tricou roșu, Honnold a salutat mulțimea de la înălțime, vizibil emoționat de priveliștea asupra orașului Taipei.

Celebru pentru escaladarea fără coardă a faimosului El Capitan din Parcul Național Yosemite și pentru alte premiere extreme, Alex Honnold rămâne fidel filozofiei sale: riscul calculat, pasiunea pentru alpinism și experiența în sine contează mai mult decât banii.

CITEȘTE ȘI:

Ce a simțit cu adevărat Alex Honnold când a sfidat moartea în „Skyscraper Live”, pe Netflix

Filmul românesc care a ajuns locul 1 pe Netflix! Povestea e inspirată din fapte reale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”
Știri
Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”
Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare de sănătate
Știri
Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare de sănătate
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe...
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”
Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”
Horoscop chinezesc azi, 28 ianuarie 2026. Ziua Cocoșului aduce claritate, decizii ferme și adevăruri ...
Horoscop chinezesc azi, 28 ianuarie 2026. Ziua Cocoșului aduce claritate, decizii ferme și adevăruri spuse pe față
Văduva lui Florin „Buză” e disperată: “Criminalul rânjește la copii când trece pe lângă ei”
Văduva lui Florin „Buză” e disperată: “Criminalul rânjește la copii când trece pe lângă ei”
Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare ...
Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare de sănătate
Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și ...
Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și cer variabil în toată țara
Papa Leon trage un semnal de alarmă! Chatboții AI „prea afectuoși” pot manipula emoțiile și ...
Papa Leon trage un semnal de alarmă! Chatboții AI „prea afectuoși” pot manipula emoțiile și relațiile umane
Vezi toate știrile
×