Ce a simțit cu adevărat Alex Honnold când a sfidat moartea în „Skyscraper Live”, pe Netflix

Alex Honnold a vorbit despre ce a simțit în timp ce escalada clădirea Taipei 101 în cadrul evenimentului „Skyscraper Live”, transmis de Netflix, și despre lecția discretă din spatele unei ascensiuni care a părut, pentru mulți, sinucigașă.

Adrenalină la maxim

Când Alex Honnold se afla la sute de metri deasupra străzilor din Taipei, agățat de exteriorul clădirii Taipei 101 fără ham, fără corzi și fără nicio plasă de siguranță, nu a vorbit despre frică sau adrenalină. A spus doar că era „cam obosit”.

Netflix a transmis la nivel global „Skyscraper Live”, moment în care Honnold a reușit cea mai înaltă escaladare urbană de tip free solo realizată vreodată, potrivit The Hollywood Reporter.

A urcat un zgârie-nori de 1.667 de picioare (aproximativ 508 metri) în fața a milioane de oameni. Honnold este cunoscut mai ales pentru documentarul „Free Solo”, premiat cu Oscar, în care a realizat o altă ascensiune istorică, fără corzi, pe El Capitan. Performanța de la Taipei a fost însă diferită, nu doar prin dimensiune, ci și prin mesaj.

Cum a reușit Alex Honnold să escaladeze Taipei 101

Escaladarea clădirii Taipei 101 nu a fost un gest impulsiv, ci un eveniment planificat în detaliu. Traseul a fost împărțit în trei secțiuni distincte, fiecare necesitând o abordare diferită.

Partea inferioară, o porțiune relativ lină, a fost gândită ca o încălzire, menită să-l ajute să intre în ritmul ascensiunii. După ce corpul s-a adaptat, a urmat secțiunea de mijloc, alcătuită în mare parte din platforme de tip „bamboo box”. Aceasta a fost una dintre cele mai riscante etape, deoarece presupunea mișcări repetitive, iar oboseala acumulată putea crește semnificativ riscul de eroare.

Ultima parte, aproape de vârf, a fost cea mai dificilă: vânt puternic, console circulare și o spirală îngustă, abia suficientă pentru a sta în picioare. Chiar și în aceste condiții, Honnold a rămas calm și metodic. A făcut cu mâna spectatorilor și și-a pudrat palmele cu magneziu pentru o priză mai sigură, demonstrând un control total asupra fiecărui gest.

Soția sa, Sanni McCandless, a subliniat ulterior că mulți oameni nu înțeleg cât de mult se bucură Honnold de astfel de momente. Nu caută să „danseze cu moartea”, ci să se joace, să fie prezent și să savureze o zi perfectă pentru un alpinist.

Ce mesaj vrea Alex Honnold să transmită publicului

După ce a revenit la sol, Alex Honnold a fost întrebat ce ar trebui să învețe publicul din „Skyscraper Live”. Răspunsul său a fost surprinzător de sincer: nu știe exact. Oamenii reacționează diferit la astfel de experiențe și extrag lecții diferite, în funcție de ce au nevoie în acel moment al vieții lor.

Totuși, el a sugerat că simplul fapt de a vedea pe cineva dedicându-se complet unui obiectiv ar putea inspira alți oameni să își asume propriile provocări, indiferent de domeniu.

„Skyscraper Live” este disponibil pe Netflix în Statele Unite.

