Acasă » Știri » Este Ubisoft pe punctul de a renunța la remake-ul Assassin’s Creed Black Flag?

Este Ubisoft pe punctul de a renunța la remake-ul Assassin’s Creed Black Flag?

De: Paul Hangerli 23/01/2026 | 23:30
Este Ubisoft pe punctul de a renunța la remake-ul Assassin’s Creed Black Flag?
Assasins Creed, sursa- captură social media Ubisoft

În ultimele săptămâni, Ubisoft a ținut comunitatea de gaming într-o stare constantă de neliniște, după ce a anunțat restructurări ample și anularea mai multor proiecte importante. Decizia de a opri definitiv dezvoltarea remake-ului Prince of Persia: Sands of Time a venit ca un șoc pentru fani, dar, mai mult decât atât, a deschis o cutie a Pandorei: ce alte remake-uri ar putea avea aceeași soartă?

Reorganizarea Ubisoft ridică semne de întrebare

Cel mai mare semn de întrebare planează acum asupra remake-ului Assassin’s Creed IV: Black Flag, unul dintre cele mai iubite titluri din istoria francizei. Deși Ubisoft nu a confirmat oficial nici existența remake-ului, nici anularea lui, informațiile din industrie sugerează că proiectul ar fi fost cel puțin întârziat, nu abandonat complet. Totuși, lipsa unei poziții clare nu face decât să amplifice temerile fanilor.

Recent, Ubisoft a vorbit despre un „reset major” al companiei, care presupune regândirea calendarului de lansări și amânarea a șapte jocuri pentru a atinge standarde de calitate mai ridicate. În acest context, a fost menționat un titlu neanunțat, programat inițial pentru lansare înainte de aprilie 2026, dar mutat acum într-o fereastră ce se întinde până înainte de aprilie 2027. Deși jocul nu a fost numit, momentul se suprapune aproape perfect cu informațiile oferite anterior de insiderul Tom Henderson, care indica exact această perioadă pentru un eventual remake Black Flag.

Îngrijorarea fanilor este accentuată de faptul că aceste întârzieri vin la pachet cu anularea a șase proiecte, inclusiv Prince of Persia, un remake care părea deja prins într-un cerc vicios al problemelor de dezvoltare. Strategia Ubisoft de a se concentra pe mai puține jocuri, dar mai finisate, sună bine pe hârtie, însă ridică întrebarea dacă unele titluri considerate „riscante” nu vor fi pur și simplu sacrificate.

Black Flag rămâne un vis foarte dorit

În ciuda incertitudinii, entuziasmul pentru Black Flag rămâne puternic. Jocul original este considerat de mulți drept vârful seriei Assassin’s Creed, datorită atmosferei piraterești, libertății de explorare pe mare și sistemului de lupte navale, care a fost rar egalat de atunci. Ideea de a vedea Caraibele reconstruite cu grafică modernă, animații mai fluide și un gameplay rafinat continuă să aprindă imaginația fanilor.

Mulți speră că un remake ar aduce nu doar un upgrade vizual, ci și o experiență mai coerentă, cu mecanici navale extinse și mai mult conținut care să valorifice potențialul uriaș al jocului. Într-o perioadă în care titlurile cu lupte maritime de calitate sunt aproape inexistente, Black Flag rămâne un reper greu de ignorat.

Dacă zvonurile actuale se confirmă, fanii ar putea fi nevoiți să mai aștepte încă un an sau chiar mai mult până să ridice din nou pânzele. Chiar și așa, pentru mulți, o întârziere este un preț acceptabil, atâta timp cât alternativa nu este o anulare definitivă. Deocamdată, tăcerea Ubisoft continuă să alimenteze speculațiile, iar întrebarea rămâne deschisă: va reveni Black Flag în glorie modernă sau va deveni încă un proiect pierdut în istoria companiei?

CITEȘTE ȘI: Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește

Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne
Știri
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne
Produsul românesc care e la mare căutare în China. Primul lot s-a vândut rapid
Știri
Produsul românesc care e la mare căutare în China. Primul lot s-a vândut rapid
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al ...
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne
Ce nu mai suportă Dan Negru, după trei decenii în televiziune: „Prieteniile sunt un paravan ...
Ce nu mai suportă Dan Negru, după trei decenii în televiziune: „Prieteniile sunt un paravan al afacerilor”
Produsul românesc care e la mare căutare în China. Primul lot s-a vândut rapid
Produsul românesc care e la mare căutare în China. Primul lot s-a vândut rapid
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer! Imaginile din ...
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer! Imaginile din Milano pe care nimeni nu le-a văzut
Cât consumă, de fapt, o mașină care stă pornită, pe loc. Cât combustibil se duce degeaba
Cât consumă, de fapt, o mașină care stă pornită, pe loc. Cât combustibil se duce degeaba
Noaptea a păstrat secretul, iar fotografia l-a trădat. Timpul a făcut restul
Noaptea a păstrat secretul, iar fotografia l-a trădat. Timpul a făcut restul
Vezi toate știrile
×