Este Ubisoft pe punctul de a renunța la remake-ul Assassin’s Creed Black Flag?

În ultimele săptămâni, Ubisoft a ținut comunitatea de gaming într-o stare constantă de neliniște, după ce a anunțat restructurări ample și anularea mai multor proiecte importante. Decizia de a opri definitiv dezvoltarea remake-ului Prince of Persia: Sands of Time a venit ca un șoc pentru fani, dar, mai mult decât atât, a deschis o cutie a Pandorei: ce alte remake-uri ar putea avea aceeași soartă?

Reorganizarea Ubisoft ridică semne de întrebare

Cel mai mare semn de întrebare planează acum asupra remake-ului Assassin’s Creed IV: Black Flag, unul dintre cele mai iubite titluri din istoria francizei. Deși Ubisoft nu a confirmat oficial nici existența remake-ului, nici anularea lui, informațiile din industrie sugerează că proiectul ar fi fost cel puțin întârziat, nu abandonat complet. Totuși, lipsa unei poziții clare nu face decât să amplifice temerile fanilor.

Recent, Ubisoft a vorbit despre un „reset major” al companiei, care presupune regândirea calendarului de lansări și amânarea a șapte jocuri pentru a atinge standarde de calitate mai ridicate. În acest context, a fost menționat un titlu neanunțat, programat inițial pentru lansare înainte de aprilie 2026, dar mutat acum într-o fereastră ce se întinde până înainte de aprilie 2027. Deși jocul nu a fost numit, momentul se suprapune aproape perfect cu informațiile oferite anterior de insiderul Tom Henderson, care indica exact această perioadă pentru un eventual remake Black Flag.

Îngrijorarea fanilor este accentuată de faptul că aceste întârzieri vin la pachet cu anularea a șase proiecte, inclusiv Prince of Persia, un remake care părea deja prins într-un cerc vicios al problemelor de dezvoltare. Strategia Ubisoft de a se concentra pe mai puține jocuri, dar mai finisate, sună bine pe hârtie, însă ridică întrebarea dacă unele titluri considerate „riscante” nu vor fi pur și simplu sacrificate.

Black Flag rămâne un vis foarte dorit

În ciuda incertitudinii, entuziasmul pentru Black Flag rămâne puternic. Jocul original este considerat de mulți drept vârful seriei Assassin’s Creed, datorită atmosferei piraterești, libertății de explorare pe mare și sistemului de lupte navale, care a fost rar egalat de atunci. Ideea de a vedea Caraibele reconstruite cu grafică modernă, animații mai fluide și un gameplay rafinat continuă să aprindă imaginația fanilor.

Mulți speră că un remake ar aduce nu doar un upgrade vizual, ci și o experiență mai coerentă, cu mecanici navale extinse și mai mult conținut care să valorifice potențialul uriaș al jocului. Într-o perioadă în care titlurile cu lupte maritime de calitate sunt aproape inexistente, Black Flag rămâne un reper greu de ignorat.

Dacă zvonurile actuale se confirmă, fanii ar putea fi nevoiți să mai aștepte încă un an sau chiar mai mult până să ridice din nou pânzele. Chiar și așa, pentru mulți, o întârziere este un preț acceptabil, atâta timp cât alternativa nu este o anulare definitivă. Deocamdată, tăcerea Ubisoft continuă să alimenteze speculațiile, iar întrebarea rămâne deschisă: va reveni Black Flag în glorie modernă sau va deveni încă un proiect pierdut în istoria companiei?

