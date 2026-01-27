Toto Dumitrescu primește o nouă lovitură în instanță. Ce au decis judecătorii în dosarul accidentului

Pe 17 septembrie, numele lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, ajungea din nou pe buzele tuturor, însă nu pentru un rol sau o premieră, ci pentru un episod șocant. Tânărul a fost implicat într-un accident rutier în zona Primăverii, a fugit de la locul incidentului și a fost ulterior ridicat de polițiști din locuința unei cunoștințe. Drumul nu s-a oprit însă la secția de poliție, căci Toto Dumitrescu a fost dus la INML, unde i-au fost recoltate proble biologice. Rezultatul testelor avea să scoată la iveală un detaliu grav: Fiul lui Ilie Dumitrescu se afla sub influența substanțelor interzise! După perioada de arest la domiciliu, judecătorii au decis recent înlocuirea măsurii cu control judiciar. Recent însă, instanța a luat o nouă decizie. CANCAN.RO are toate detaliile.

După ce a scăpat de arestul la domiciliu la finalul anului trecut, Toto Dumitrescu rămâne sub control judiciar după incidentul rutier din Primăverii. Pe 6 noiembrie, instanța a respins propunerea de prelungire a arestului la domiciliu și a dispus măsura controlului judiciar. În urmă cu puțin timp însă, fiul lui Ilie Dumitrescu a primit o nouă lovitură. Judecătorii au stabilit condițiile de începere a procesului penal pentru Toto Dumitrescu. Ei i‑au menținut controlul judiciar până pe 1 martie, ca măsură preventivă în dosarul în care este cercetat pentru fapte legate de producerea accidentului, părăsirea locului faptei și conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Toto Dumitrescu, ținut „în corzi” de instanță până pe 1 martie

În urmă cu puțin timp, judecătorii de la Judecătoria Sectroului 1 București au stabilit condițiile de începere a procesului penal pentru Toto Dumitrescu. Aceștia au decis ca fiul lui Ilie Dumitrescu să rămână sub controlul judiciar până pe 1 martie.

„În temeiul art. …. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Dumitrescu-Badea Ilie, … , prin încheierea Judecătoriei Sectorului 1 București din data de 06.11.2025, dispusă în dosarul nr. …. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Contestația se depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția inculpatului și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 30.12.2025”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Ce măsuri va trebui să respecte fiul lui Ilie Dumitrescu

„Menținerea controlului judiciar” înseamnă că persoana cercetată penal (în acest caz, Toto Dumitrescu) nu este încarcerată, dar este supusă unor obligații și restricții impuse de instanță pentru a se asigura că nu va obstrucționa ancheta sau procesul.

Practic persoana în cauză, în această speță, Toto Dumitrescu, rămâne liber, dar supravegheat de instanță. În plus, fiul marelui fotbalist român va fi obligat să respecte următoarele măsuri preventive:

1. să nu părăsească țara fără aprobarea instanței;

2. să se prezinte la poliție sau la instanță ori de câte ori este chemat;

3. să nu ia legătura cu anumite persoane implicate în dosar;

4. să respecte alte restricții stabilite de judecător.

Dacă încalcă aceste obligații, instanța poate înlocui controlul judiciar cu măsura arestului preventiv. Expertiza medico-legală a arătat că nivelul substanțelor identificate în organismul său nu i-a afectat capacitatea de a conduce. În aceste condiții, instanța a decis că nu se impune arestul la domiciliu, ci doar menținerea sub control judiciar.

Vă reamintim că în timpul procedurilor, Toto Dumitrescu a încercat să își susțină partea în fața instanței și în spațiul public și a afirmat că nu ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. Fiul lui Ilie Dumitrescu a menționat că ar fi consumat substanțe interzise doar după accident, într‑o declarație în care a se auto‑eticheta ca „victima consumului”.

