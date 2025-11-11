Acasă » Știri » Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!

Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 16:49
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. sursă foto: social media

Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu (pe numele real Ilie Badea Dumitrescu)! Ce se întâmplă cu rezultatul expertizei medico-legale a tânărului, de fapt? Fiul lui Ilie Dumitrescu a scăpat de arestul la domiciliu, însă nu este complet lipsit de responsabilități. 

Reamintim că, în luna septembrie 2025, Toto Dumitresu a fost implicat într-un accident rutier – în cartierul Primăverii din București. Deși nu era vinovat de producerea acestuia, tânărul a fugit de la locul faptei și s-a ascuns. La 48 de ore distanță, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit în apartamentul său și a fost condus la INML pentru recoltarea probelor biologice.

Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu

Analizele au ieșit pozitive la consumul de cocaină, moment în care a fost plasat în arest la domiciliu – fiind acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea sub influența substanțelor psihoactive.

În urma celor mai recente expertize, conform medicilor legiști, capacitatea de conducere a lui Toto Dumitrescu nu ar fi fost afectată în momentul în care s-a produs accidentul rutier. Recent, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis ca fiul lui Ilie Dumitrescu să fie plasat sub control judiciar și să fie cercetat în libertate. În aceste condiții, pe toată durata judecării, Toto Dumitrescu nu are voie plece din țară și trebuie să se dea săptămânal cu subsemnatul la o secție de poliție.

Nu este prima dată când Toto Dumitrescu are probleme din cauza substanțelor psihoactive. În urmă cu 4 ani, tânărul de 27 de ani a fost oprit de poliție pentru un control de rutină, în timp ce se afla la volanul mașinii sale. În urma testării drug-test, a ieșit pozitiv la două substanțe interzise. La acea vreme, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare.

Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare

Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită

