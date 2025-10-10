Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită

Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea arestului la domiciliu. Ce declarații a făcut tânărul astăzi!
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea arestului la domiciliu. În fața instanței, el a declarat că gestul său a fost lipsit de moralitate, recunoscând că a părăsit locul accidentului și că a consumat droguri după producerea acestuia.
Totuși a făcut și un gest neașteptat. În timpul declarațiilor, a transmis și un pupic unei persoane din fața sa.
“A fost un gest lipsit de moralitate să fug de la locul accidentului, după cum bine știți. Da, da (nr. s-a extins urmărirea penală pentru consumul de droguri)”, a declarat Toto Dumitrescu.