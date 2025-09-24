Ancheta explodează în cazul lui Toto Dumitrescu! Iubita actorului, audiată de procurori

Ancheta în cazul accidentului rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, capătă noi dimensiuni. Procurorii continuă cercetările și verifică toate circumstanțele producerii incidentului din Capitală, petrecut la jumătatea lunii septembrie. Printre persoanele chemate la audieri se numără și iubita tânărului actor, Alexandra, care ar putea oferi informații importante pentru desfășurarea anchetei.

Toto Dumitrescu se află în arest preventiv din 17 septembrie, după ce a fost identificat de autorități și ridicat de la domiciliul său. În ziua accidentului, acesta ar fi părăsit locul faptei fără a anunța poliția sau serviciile de urgență, deși cealaltă persoană implicată, o sportivă cunoscută, avea nevoie de îngrijiri medicale. Plecarea sa a ridicat numeroase semne de întrebare, iar anchetatorii analizează acum motivele pentru care tânărul a ales să fugă, dar și eventualele consecințe ale acestui gest.

Iubita lui Toto Dumitrescu adusă la audieri

Căutările au durat aproape două zile, timp în care polițiștii au încercat să dea de urma actorului. În final, aceștia au ajuns la apartamentul său din București. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, agenții ar fi avut nevoie de mandat pentru a pătrunde în locuință, după ce suspectul nu a răspuns inițial solicitărilor. În momentul în care a fost dus la audieri, procurorii au considerat necesară măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, având în vedere gravitatea faptelor.

Dosarul a căpătat o complexitate mai mare odată cu rezultatele testelor antidrog, care au indicat consum de cocaină. Procurorii investighează acum momentul exact al consumului, pentru a stabili dacă substanțele interzise au fost luate înainte sau după accident. Această clarificare este esențială pentru încadrarea juridică a faptelor și pentru stabilirea răspunderii penale.

