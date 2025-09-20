Toto Dumitrescu poate scăpa de acuzația conducerii sub influența stupefiantelor! Care este portița din lege care îl ajută

Toto Dumitrescu are probleme serioase cu legea. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în București, a fugit de la locul faptei, iar ulterior analizele INML au confirmat prezența substanțelor interzise în sânge. Cum ar putea tânărul scăpa de acuzația conducerii sub influența stupefiantelor, de fapt? Legea e de partea lui.

Toto Dumitrescu riscă să petreacă ani buni în spatele gratiilor. În urmă cu o săptămână, tânărul de 27 de ani a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. Acesta a fugit de la locul faptei, iar ulterior a fost găsit după 2 zile în apartamentul său din Voluntari. Conform procedurilor legale, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost reținut și condus la sediul INML pentru expertiză, rezultatul fiind pozitiv (atât în sânge, cât și în urină) la consumul de cocaină.

Ce pedeapsă cu închisoarea riscă Toto Dumitrescu

Avocatul Adrian Cuculis susține că pedepsa pentru părăsirea locului unui accident este mai mare (de la 2 la 7 ani) decât cea pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Dacă Toto Dumitrescu ar fi rămas la locul accidentului, pedeapsa primită ar fi fost mai mică – de până la 5 ani de închisoare.

”Ceea ce s-a întâmplat acolo este clar o părăsire a locului accidentului și legislația protejează, din punct de vedere social, faptul că tu, cu nesocotirea dispozițiilor legale, ai plecat. Motiv pentru care pedeapsa este atât de mare încât e echivalentă cu cea la ucidere din culpă, de la 2 la 7 ani. Dacă ai rămas la fața locului, te prindeau și băut sau drogat, atunci teoretic era mai mică pedeapsa, era până la 5 ani”, a explicat Cuculis.

Cu alte cuvinte, avocatul susține că legea ar putea să îi ofere lui Toto Dumitrescu o ”portiță” prin care poate scăpa de acuzația conducerii sub influența stupefiantelor. Practic, cei de la INML nu ar putea demonstra dacă tânărul a consumat droguri înainte de accident sau după.

„El chiar și acum, după ce va fi găsit, i se pot prevala probe de sânge. Această prevalare de probe de sânge chiar dacă va ieși 0,00 ceva, practic cei de la Medicină Legală vor avea suficiente elemente să spună cât a avut practic toxicitatea, dacă vorbim despre droguri, în urmă cu două sau trei zile. În schimb, dacă vorbim de alcool e clar că în urină, rămasă în sediment, nu prea mai poți să-ți dai seama dacă a fost băut sau nu”, a mai spus Cuculis pentru wowbiz.

De altfel, după ce a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, Toto Dumitrescu a recunoscut că s-a drogat, însă ar fi consumat droguri după ce a avut loc accidentul rutier – vezi AICI declarațiile tânărului.

