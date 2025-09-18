Toto Dumitrescu riscă până la 5 ani de închisoare. A recunoscut totul

Toto Dumitrescu (27 de ani) riscă să înfunde pușcăria! Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală. Teste efectuate la INML au confirmat că bărbatul consumase substanțe interzise, informație confirmată chiar de el. Câți ani de detenței ar putea să primească, de fapt?

Accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a avut loc duminică, 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din București – la intersecția dintre bulevardul Primăverii și Mircea Eliade. În coliziune au fost implicate 3 autoturisme, iar într-unul dintre ele se afla și fiul lui Ilie Dumitrescu. Speriat, imediat după impact, tânărul a fugit de la locul faptei.

Toto Dumitrescu a recunoscut că a consumat substanțe interzise

Marți, 16 septembrie, polițiștii l-au găsit pe Toto Dumitrescu în apartamentul său din Voluntari, alături de prietena lui. În acea seară, acesta a fost arestat preventiv pentru 24 de ore pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Ridicat de polițiști, fiul lui Ilie Dumitrescu a susținut că nu consumase nimic atunci când s-a produs accidentul rutier, motivând că s-a speriat și de aceea a părăsit locul faptei. În urma celor declarate, acesta a fost condus la sediul INML pentru efectuarea testelor de sânge și urină, analize care au confirmat că tânărul consumase substanțe interzise.

În cursul zilei de miercuri, 17 septembrie, în urma deciziei Judecătoriei Sector 1 București, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce – în urma testelor efectuate la INML – a fost depistat pozitiv la cocaină. Tânărul riscă să stea până la 5 ani în spatele gratiilor.

La ișirea din Judecătoria Sectorului 1, întrebat ce cantitate de substanțe interzise a consumat, Toto Dumitrescu a recunoscut că s-a drogat, însă a spus că acest lucru s-a întâmplat după accident: ”Nu am consumat… mult după”, a spus fiul lui Ilie Dumitrescu.

Nu este prima dată când Toto Dumitrescu are probleme cu legea. În anul 2021 a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepse pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive – vezi AICI dezvăluiri incendiare.

