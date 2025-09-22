Cu ce se ocupă Mayra, fiica preferată a lui Ilie Dumitrescu? ”Pe ea o iubesc cel mai mult”

Ilie Dumitrescu are cu ce se mândri! Fiica sa, Mayra, a reușit să obțină rezultate excelente la învățătură și continuă să se facă remarcată. Fostul mare fotbalist o susține necondiționat. Află, în articol, cu se ocupă sora mai mică a lui Toto Dumitrescu!

În ultima perioadă, Toto Dumitrescu a fost în centrul atenției, după accidentul în care a fost implicat. Totuși, Ilie Dumitrescu mai are trei copii. Fostul fotbalist are doi fii din primul mariaj, Dani și Sică, iar Toto și Mayra au apărut în urma căsniciei cu Letiția Badea. Unica fiică a analistului sportiv a reușit să îl facă extrem de mândru pe tatăl său.

Cu se ocupă Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu

Mayra Dumitrescu are 19 ani, iar în vara anului 2023 a absolvit un liceu prestigios din Capitală. Tânăra a decis să urmeze Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde a obținut rezultate remarcabile.

La finalul celui de-al doilea an de facultate, fiica lui Ilie Dumitrescu a primit cheia generațională, care se oferă șefilor de promoție. De-a lungul timpului, fostul jucător de fotbal a vorbit de mai multe ori de fiica sa. Analistul sportiv se mândrește peste tot cu Mayra.

„(n.red.: A ales) SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative). O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă. Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește. A vrut în zona asta. Eu am vrut și vreau… A făcut o practică foarte bună la Digi24. Tatonez cu ea, să văd dacă vrea să accepte provocarea asta. Cei de la Digi24 sunt încântați de ea. A fost la un internship și s-a descurcat foarte bine”, a declarat Ilie Dumitrescu, în urmă cu ceva timp, potrivit Unica.

La cea vreme, Ilie Dumitrescu a mai mărturisit că Mayra și-ar dori să îi calce fratelui său, Toto, pe urme și să urmeze o carieră în actorie. Fostul fotbalist a precizat că o va susține în tot ceea ce își propune, așa cum a făcut cu toți copiii săi.

„Nu știu dacă excelez la sfaturi, dar sunt alături de ei în orice moment. Îi susțin în orice lucru în care sunt implicați. Sunt alături de ei. Eu sunt mai deschis cu ei. Pentru mine e mai importantă personalitatea lor. Eu dacă le transmit un mesaj n-aș vrea să-i influențez în niciun fel. Vreau să dezvolt personalitatea lor, vreau ca ei să se impună, să fie lideri, să facă performanță”, a mai spus fostul antrenor.

