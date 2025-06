Soția lui Florin ”Buză”, măcelărit de un clan rival, rupe tăcerea. Incredibil ce au descoperit medicii legiști! ”Cred că i-au băgat ceva în băutură”

La aproape un an și jumătate de la uciderea interlopului ”Buză”, soția sa rupe tăcerea. Femeia face mărturii șocante despre noaptea în care tatăl copiilor săi a fost ucis. Mihaela Vasiliu spune că Florin Tamba, așa cum îl chema pe interlopul din Bacău, a fost atras într-o capcană mortală. La autopsie, medicii ar fi constatat că acesta era aproape în comă alcoolică, dar au găsit în corp și o substanță necunoscută. CANCAN.RO are toate detaliile.

Uciderea interlopului Florin Tamba, zis Florin ”Buză”, a fost un act de o cruzime rară. În octombrie 2023, bărbatul de 45 de ani a fost măcelărit într-o răfuială cu o familie de romi comercianți de aur. Totul s-a întâmplat în fața casei unde locuiau membrii familiei Feraru. ”Buză” a fost înjunghiat mortal, iar când atacatorii l-au văzut la pământ, fără suflare, i-au tăiat tendoanele de la picioare, i-au zdrobit genunchii cu topoarele și i-au scos dinții cu săbiile.

În luna martie a anului 2024, dosarul morții lui Florin Tamba a fost clasat, iar cei trei suspecți au fost declarați nevinovați. Familia victimei a contestat, însă, decizia de clasare a dosarului. Astfel, în noiembrie 2024, instanța de judecată a decis reluarea cercetărilor în cazul inculpaților, pentru omor deosebit de grav.

”Cei trei sunt frații Ionuț Feraru și Marian Feraru, care au venit și l-au lovit când a căzut și Sorin Feraru, taică-su, care l-a lovit cu furca. Criminalii ăștia au crezut că rămâne așa. Mi-aș dori să se închidă dosarul, ca să pot merge la Drepturile Omului. Eu am văzut pe înregistrări tot ce s-a întâmplat, imaginile sunt ca dintr-un film de groază. Este inuman, vorbești singur pe stradă”, a spus, pentru CANCAN.RO , Mihaela Vasiliu, soția lui Florin Tamba.

Tragedia s-a petrecut după ce ”Buză” petrecuse acasă cu niște prieteni, la un grătar. Șicanele între ”Buză” și clanul Feraru au început după ce un invitat a făcut un live pe o rețea socială. Intervenția live a fost urmărită și de Marian Feraru. Petrecăreților nu le-a scăpat acest lucru, spiritele s-au încins, iar situația a degenerat. Gazda și invitații săi au plecat spre vila unde stătea clanul Feraru, ca să-și regleze conturile.

În acea noapte, soția lui ”Buză” era plecată din țară cu fiul său, care suferă de o boală gravă și urma un tratament în străinătate. Pe parcursul zilei, a vorbit, însă, de mai multe ori cu soțul său. Știa că acesta face un grătar împreună cu niște apropiați, de aceea a fost șocată să vadă cum, la un moment dat, curtea se umpluse de necunoscuți.

”Pe la 10 si ceva seara s-a declanșat alarma, că uitase s-o dezactiveze și când am deschis camerele, am văzut că la mine în curte era muzică și mare hărmălaie. Erau niște oameni pe care nu îi cunoșteam”, povestește femeia.