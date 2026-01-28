Acasă » Știri » Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia. Românul fusese dat dispărut în urmă cu o lună

Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia. Românul fusese dat dispărut în urmă cu o lună

De: David Ioan 28/01/2026 | 13:31
Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia. Românul fusese dat dispărut în urmă cu o lună. Foto: Facebook

Durerea din familia lui Dumitru Robert Stoica, tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dat dispărut după ce a părăsit România, a atins un punct cumplit odată cu confirmarea celui mai temut scenariu.

Rudele și prietenii au sperat până în ultima clipă într-o veste salvatoare, însă finalul căutărilor a adus o tragedie greu de cuprins.

Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia

După mai bine de o lună și jumătate de incertitudine, Robert a fost găsit fără viață în Turcia. Informația a fost confirmată de apropiații săi, care au transmis că trupul neînsuflețit urmează să fie repatriat în România, procedurile legale fiind deja în desfășurare.

Robert Stoica a fost găsit mort, în Turcia. Foto: Facebook

Vestea a provocat un val de reacții de solidaritate în mediul online, acolo unde numeroși oameni au urmărit cazul încă de la dispariția tânărului.

„Cu profundă tristețe vă informăm că Dumitru Robert Stoica a fost găsit decedat în Turcia. În acest moment sunt urmate formalitățile legale pentru repatrierea în România. Rugăm pe toți cei care au fost alături prin distribuiri, mesaje și sprijin să păstreze un moment de reculegere și să respecte durerea familiei în aceste clipe extrem de grele. Mulțumim tuturor pentru implicare, solidaritate și sprijin. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au scris apropiații lui Robert, pe Facebook.

Dispariția tânărului a fost semnalată după ce acesta a plecat din țară pe 10 decembrie. Ajuns în Turcia, acesta a luat legătura cu iubita sa și i-a spus că se află acolo „cu treabă”. Începând cu 13 decembrie, Robert nu a mai putut fi contactat prin nicio metodă, iar familia a intrat imediat în alertă.

Românul fusese dat dispărut în urmă cu o lună

Rudele au sesizat poliţia, iar autoritățile au început căutările atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate, în colaborare cu instituțiile din Turcia. În tot acest timp, apropiații au distribuit anunțuri și apeluri publice, sperând că cineva l-ar fi putut vedea sau recunoaște.

De asemenea, pe site-ul Poliției Române a fost publicat un anunț oficial privind dispariția sa:

„In data de 10.12.2025 a parasit tara cu destinatia Turcia iar din data de 13.12.2025 nu mai poate fi contactat telefonic sau prin alte cai de comunicare. Obiecte de vestimentatie: blugi gri, tricou negru, geaca al cu negru, adidasi negri.”

În aceeași perioadă, vecinii și cunoscuții au încercat să ajute la răspândirea informației.

„Vecinul nostru, Robert, este disparut din data de 13 decembrie. Familia il cauta cu disperare. Ultima locatie, Turcia, Istanbul. Va multumim!”, scria o apropiată pe Facebook.

