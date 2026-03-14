Val de concedieri în două companii uriașe din România. Angajații pot pleca cu salarii compensatorii

Marile companii, Dacia și Azomureș, care se ocupă cu producerea de mașini și, respectiv, de îngrășăminte chimice, fac concedieri în lanț. Dacia va renunța la 1.200 de angajați din cauza scăderii producției. După ce s-a hotărât ca mai multe modele ale mărcii să fie proiectate în străinătate, din cei 10.000 de angajați, o parte vor trebui să își găsească un alt loc de muncă. În ceea ce privește Azomureș, firma va reduce personalul și aproximativ 2.500 de persoane riscă să rămână fără job.

În România, firma Dacia se axează pe digitalizare pentru a scuti din cheltuieli. În Mioveni, în acest moment, de la producerea de aproape 1.400 de mașini pe zi, compania a ajuns la 1.160 de autovehicule pe zi. Singurele automobile care mai sunt fabricate în țară sunt modelele Duster și Bigster. În Turcia va fi produs noul model Striker, iar în Maroc sunt montate versiunile Logan, Sandero și Jogger. Nici angajații Azomureș nu o duc prea bine, pentru că a fost anunțat un val de concedieri, iar în acest moment 600 de persoane se află în șomaj tehnic.

Ce se întâmplă

Dacia face schimbări majore și vrea să renunțe la 1.200 din cei 10.000 de angajați. În timp ce 700 de angajați nu vor mai beneficia de o reînnoire a contractului, alții acceptă plecarea voluntară și vor primi remunerații suplimentare cuprinse între 25.000 și 240.000 de lei net. Motivul acestei decizii este reducerea cheltuielilor. Totuși, această hotărâre nu îi afectează numai pe angajații firmei, ci și pe distribuitorii de piese auto:

Estimările arată că pe parcursul acestui an vor fi impactate circa 1.200 de persoane. România a pierdut în competitivitate datorită creşterii preţului la energie, care este un preţ dublu faţă de vest, a declarat Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia. Este o măsură de echilibru care ne permite să ajustăm temporar producţia, fără a lua decizii mai dure asupra locurilor de muncă, a mai adăugat acesta. Odată cu scăderea volumelor şi cu ce se anunţă la nivel de măsuri de reducere a activităţii a partenerilor sau a clienţilor, vom fi forţaţi, probabil, să facem lucrul acesta, a spus și Robert Zisu, producător de componente plastice.

Și cea mai mare fabrică de îngrășăminte chimice, Azomureș, este una dintre companiile care va face desfaceri de contracte pentru 2.500 de salariați. În acest moment, 600 de oameni au parte de o întrerupere temporară a activității.

Citește și:

