Val de concedieri în două companii uriașe din România. Angajații pot pleca cu salarii compensatorii

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 17:48
Val de concedieri în două companii uriașe din România. Angajații pot pleca cu salarii compensatorii
Val de concedieri în două companii uriașe din România

Marile companii, Dacia și Azomureș, care se ocupă cu producerea de mașini și, respectiv, de îngrășăminte chimice, fac concedieri în lanț. Dacia va renunța la 1.200 de angajați din cauza scăderii producției. După ce s-a hotărât ca mai multe modele ale mărcii să fie proiectate în străinătate, din cei 10.000 de angajați, o parte vor trebui să își găsească un alt loc de muncă. În ceea ce privește Azomureș, firma va reduce personalul și aproximativ 2.500 de persoane riscă să rămână fără job.

În România, firma Dacia se axează pe digitalizare pentru a scuti din cheltuieli. În Mioveni, în acest moment, de la producerea de aproape 1.400 de mașini pe zi, compania a ajuns la 1.160 de autovehicule pe zi. Singurele automobile care mai sunt fabricate în țară sunt modelele Duster și Bigster. În Turcia va fi produs noul model Striker, iar în Maroc sunt montate versiunile Logan, Sandero și Jogger. Nici angajații Azomureș nu o duc prea bine, pentru că a fost anunțat un val de concedieri, iar în acest moment 600 de persoane se află în șomaj tehnic.

Ce se întâmplă

Dacia face schimbări majore și vrea să renunțe la 1.200 din cei 10.000 de angajați. În timp ce 700 de angajați nu vor mai beneficia de o reînnoire a contractului, alții acceptă plecarea voluntară și vor primi remunerații suplimentare cuprinse între 25.000 și 240.000 de lei net. Motivul acestei decizii este reducerea cheltuielilor. Totuși, această hotărâre nu îi afectează numai pe angajații firmei, ci și pe distribuitorii de piese auto:

Estimările arată că pe parcursul acestui an vor fi impactate circa 1.200 de persoane. România a pierdut în competitivitate datorită creşterii preţului la energie, care este un preţ dublu faţă de vest, a declarat Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia.

Este o măsură de echilibru care ne permite să ajustăm temporar producţia, fără a lua decizii mai dure asupra locurilor de muncă, a mai adăugat acesta.

Odată cu scăderea volumelor şi cu ce se anunţă la nivel de măsuri de reducere a activităţii a partenerilor sau a clienţilor, vom fi forţaţi, probabil, să facem lucrul acesta, a spus și Robert Zisu, producător de componente plastice.

Și cea mai mare fabrică de îngrășăminte chimice, Azomureș, este una dintre companiile care va face desfaceri de contracte pentru 2.500 de salariați. În acest moment, 600 de oameni au parte de o întrerupere temporară a activității.

Citește și:

Una dintre cele mai cunoscute fabrici din România a intrat în faliment. Decizia este definitivă

Fabrica mare din Romania care a intrat în faliment. A fost un simbol al industriei

Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil
Știri
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al…
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Știri
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Parteneri
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Click.ro
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Gandul.ro
Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor
Dan Alexa a “înscris în poarta” vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul ...
Dan Alexa a “înscris în poarta” vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat ...
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, trimis în judecată pentru trafic de droguri. Pe cine ...
Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, trimis în judecată pentru trafic de droguri. Pe cine ar fi aprovizionat acesta
Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service
Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service
Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor ...
Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor și aurului. Are o strategie specială
Vezi toate știrile