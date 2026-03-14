Românii care au lucrat în Grupa I pot ieși mai devreme la pensie. Ce perioade de vechime sunt recunoscute

Vești bune pentru românii care au lucrat în Grupa I de muncă! Oamenii care și-au desfășurat activitatea în condiții periculoase vor avea parte de beneficiul de a ieși la pensie mai devreme decât era prevăzut în vechea legislație a muncii din România. Cei care au exercitat munca în condiții foarte grele, periculoase sau nocive pentru sănătate s-ar putea să fie recunoscuți de CNAS pentru drepturi în plus în ceea ce constă pensionarea anticipată

Chiar dacă în 2001, sistemul de încadrare în Grupa I a fost suplinit de termeni precum „condiții deosebite” și „condiții speciale de muncă”, pot exista șanse ca cei care au lucrat anterior în acest fel să fie luați în calcul la stabilirea pensiei.

Perioade de vechime recunoscute

Activitățile potrivit cărora oamenii sunt considerați parte a Grupei 1 de muncă sunt următoarele:

activitățile desfășurate în subteran, precum cele din mine sau lucrările de construcție a tunelurilor și galeriilor;

munca în depozitele de explozivi din sectorul minier;

activitatea desfășurată în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare;

operațiuni de prelucrare a rocilor sau producția de materiale de construcții, inclusiv fabricarea cărămizilor;

activitatea scafandrilor și a personalului care lucra permanent sub apă, în condiții de suprapresiune;

producerea sau manipularea substanțelor explozive, toxice ori a munițiilor;

activități care implicau utilizarea sau manipularea mercurului;

munca personalului operativ care asigura dirijarea și controlul traficului aerian civil, potrivit Codului Muncii și Legii pensiilor.

Dacă au fost efectuate activitățile în condiții severe, pentru un an întreg lucrat în Grupa I (anterior datei de 1 aprilie 2001), persoana va primi în plus 6 luni vechime suplimentară. Totuși, acest lucru se va face cu condiția ca, persoana care a prestat aceste activități să fi desfășurat pe o durată de cel puțin 5 ani și să fi fost expusă la aceste condiții 100% din timp.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru Grupa I se aplică doar dacă a realizat stagiul complet de cotizare contributiv raportat la data nașterii individului. Asta înseamnă că:

2 ani lucrați – reducere de 1 an;

3 ani lucrați – reducere de 1 an și 6 luni;

4 ani lucrați – reducere de 2 ani;

5 ani lucrați – reducere de 2 ani și 6 luni;

6 ani lucrați – reducere de 3 ani;

7 ani lucrați – reducere de 3 ani și 6 luni;

8 ani lucrați – reducere de 4 ani;

9 ani lucrați – reducere de 4 ani și 6 luni;

10 ani lucrați – reducere de 5 ani;

11 ani lucrați – reducere de 5 ani și 6 luni;

12 ani lucrați – reducere de 6 ani;

13 ani lucrați – reducere de 6 ani și 6 luni;

14 ani lucrați – reducere de 7 ani;

15 ani lucrați – reducere de 7 ani și 6 luni;

16 ani lucrați – reducere de 8 ani;

17 ani lucrați – reducere de 8 ani și 6 luni;

18 ani lucrați – reducere de 9 ani;

19 ani lucrați – reducere de 9 ani și 6 luni;

20 de ani lucrați – reducere de 10 ani.

