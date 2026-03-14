Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul

În contextul economic dificil din România, marcat de scumpiri și creșterea taxelor, tot mai multe administrații locale încearcă să sprijine persoanele vulnerabile prin ajutoare financiare sau tichete sociale acordate în preajma Sărbătorilor Pascale.

Pensionarii sunt îndemnați să verifice la primăria de domiciliu dacă există programe de sprijin disponibile în localitatea lor.

Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște

La Botoșani, autoritățile locale oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei pensionarilor cu venituri reduse, cu ocazia Paștelui. Conform Direcției de Asistență Socială Botoșani, aceste tichete pot fi folosite pentru achiziționarea de alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente sau pentru accesarea unor servicii medicale ori de curățenie.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele interesate trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Este necesar să aibă domiciliul în municipiul Botoșani și să fie pensionari ai sistemului public de pensii, având vârsta standard de pensionare de 65 de ani împlinită sau care urmează să fie împlinită în anul de referință.

Venitul net lunar, rezultat dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, la care se adaugă 1/12 din dobânda anuală netă a depozitelor bancare, trebuie să fie cel mult egal cu nivelul indemnizației sociale stabilite prin lege, multiplicată cu coeficientul 1,02, adică maximum 1307 lei. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să primească indemnizații destinate persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Unde se acordă beneficiul

Începând cu 9 martie 2026, pensionarii eligibili pot depune cererile la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, situat pe strada Săvenilor nr. 12. Dosarul trebuie să conțină cererea completată, copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară, conform prevederilor H.C.L. nr. 288/2016, modificată prin H.C.L. nr. 156/2022.

Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la aceeași adresă începând cu 16 martie 2026, în intervalul orar 8:30 – 16:30. În cazul în care beneficiarul nu se poate prezenta personal, acestea pot fi ridicate de un reprezentant legal, care trebuie să prezinte actul său de identitate și actul beneficiarului, ambele în original.

