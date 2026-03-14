Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul

De: David Ioan 14/03/2026 | 11:40
În contextul economic dificil din România, marcat de scumpiri și creșterea taxelor, tot mai multe administrații locale încearcă să sprijine persoanele vulnerabile prin ajutoare financiare sau tichete sociale acordate în preajma Sărbătorilor Pascale.

Pensionarii sunt îndemnați să verifice la primăria de domiciliu dacă există programe de sprijin disponibile în localitatea lor.

La Botoșani, autoritățile locale oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei pensionarilor cu venituri reduse, cu ocazia Paștelui. Conform Direcției de Asistență Socială Botoșani, aceste tichete pot fi folosite pentru achiziționarea de alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente sau pentru accesarea unor servicii medicale ori de curățenie.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele interesate trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Este necesar să aibă domiciliul în municipiul Botoșani și să fie pensionari ai sistemului public de pensii, având vârsta standard de pensionare de 65 de ani împlinită sau care urmează să fie împlinită în anul de referință.

Venitul net lunar, rezultat dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, la care se adaugă 1/12 din dobânda anuală netă a depozitelor bancare, trebuie să fie cel mult egal cu nivelul indemnizației sociale stabilite prin lege, multiplicată cu coeficientul 1,02, adică maximum 1307 lei. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să primească indemnizații destinate persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Unde se acordă beneficiul

Începând cu 9 martie 2026, pensionarii eligibili pot depune cererile la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, situat pe strada Săvenilor nr. 12. Dosarul trebuie să conțină cererea completată, copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară, conform prevederilor H.C.L. nr. 288/2016, modificată prin H.C.L. nr. 156/2022.

Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la aceeași adresă începând cu 16 martie 2026, în intervalul orar 8:30 – 16:30. În cazul în care beneficiarul nu se poate prezenta personal, acestea pot fi ridicate de un reprezentant legal, care trebuie să prezinte actul său de identitate și actul beneficiarului, ambele în original.

CITEŞTE ŞI: Cum a primit un pensionar 9 milioane de euro de la Volkswagen. Suma este mai mare decât salariul actual al directorului general

Vești proaste pentru pensionari. Banii nu ajung pentru indexare și nici pentru eliminarea CASS

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Știri
Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Știri
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani?...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Parteneri
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
Click.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în...
ULTIMA ORĂ
Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat ...
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști
Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga ...
Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga scenă
Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu
Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte ...
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte bună”
Vezi toate știrile