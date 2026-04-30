A stat 4 luni în junglă, apoi s-a transformat total! Noul look al Mariei Dumitru de la Survivor

Maria Dumitru a stat timp de 4 luni în junglă, mai exact în competiția Survivor. Aceasta urmează să se întoarcă pentru a juca marea finală, alături de ceilalți 13 concurenți. Până atunci, s-a dus direct la salon pentru a face câteva îmbunătățiri de look.

Filmările pentru emisiunea Survivor s-au încheiat. Finaliștii concursului, printre care și Maria Dumitru, urmează să se întoarcă în Republica Dominicană pentru a vedea cine va primi premiul cel mare. După o pauză de patru luni de mers la salon, vedeta a ajuns în final pe mâna stilistului și s-a transformat total. Ea a postat pe rețelele de socializare cum s-a răsfățat înainte de a se lupta în junglă.

Noul look al Mariei Dumitru de la Survivor

Maria Dumitru are 24 de ani și este instructor de judo. Aceasta a revenit în țară pentru scurt timp și nu a putut să nu treacă pe la salonul de frumusețe, acolo unde s-a vopsit, și-a pus unghii și gene. Ea era nemulțumită de faptul că părul avea vârfuri despicate, rădăcinile erau închise, iar lungimea părului devenise galbenă.

După atâtea luni la Survivor, mi-am pus și eu genuțe, unghiuțe și acum mergem la vopsit. Cam așa stă situația. Vârfurile săracele… Nici nu mai vorbim la cât au fost descurcate cu furculița, dar revenim, a spus Maria Dumitru pe TikTok.

După încheierea vizitei la coafor, antrenoarea s-a postat din nou pe platformă, de această dată mulțumită. Pe lângă asta, ea era vizibil bucuroasă că se află acasă.

Am revenit, cu totul altceva, prea se făcuse părul meu galben. Cât de bine e să nu fii jegoasă, să fii spălată, vopsită, aranjată. Of, insula asta, a mai adăugat ea.

Înainte de a ajunge la Survivor, blondina a făcut o declarație inedită. Ea a explicat că este gata să lupte, dar și să se adapteze condițiilor de acolo. Ba mai mult, a precizat atunci, că își dorește să fie autentică.

Fizic mă consider foarte pregătită pentru cel mai dur show din România, psihic să vedem. Depinde foarte mult de echipa mea, cum se află, ce vibe au. O să încerc să mă adaptez, chiar dacă ei nu vor să mă adaptez. Eu vreau să fiu cât de autentică se poate, am coloană vertebrală, nu vreau să bag râcă, nu-mi stă în caracter, a declarat finalista.

